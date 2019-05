Gian lận điểm thi: Bộ Công an bắt thêm một nữ phó phòng

Ngày 14-5, Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho biết đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trong kỳ thi PTTH 2018 tại tỉnh Hòa Bình.



Bị can Diệp Thị Hồng Liên.

Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Diệp Thị Hồng Liên (45 tuổi, Phó Trưởng phòng khảo thí & Quản lý chất lượng, Phó Trưởng Ban chấm thi, phụ trách chấm bài thi tự luận môn Ngữ văn).

Theo cơ quan công an, bị can Diệp Thị Hồng Liên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiệm vụ vì can thiệp và chỉ đạo các Tổ trưởng chấm thi tự luận môn Ngữ văn nâng điểm thi trái Quy chế thi Trung học phổ thông Quốc gia, làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Sau khi được VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan ANĐT đã thực hiện tống đạt các quyết định cũng nhưng khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Liên.

Như vậy, tính đến nay, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã bắt giam tổng cộng 7 bị can trọng vụ gian lận điểm thi nói trên.



Các bị can Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn (từ trái qua).

Trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan ANĐT đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ba bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Họ gồm: Nguyễn Quang Vinh (53 tuổi, cựu trưởng phòng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình), Đỗ Mạnh Tuấn (40 tuổi, cựu phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Khắc Tuấn (38 tuổi, cựu chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình).

Cơ quan công an xác định Nguyễn Quang Vinh đã chỉ đạo Đỗ Mạnh Tuấn xử lý, can thiệp, nâng điểm thi trắc nghiệm cho các thí sinh; cách thức là sửa trực tiếp trên bài thi trước khi đưa vào máy quét file ảnh bài làm gửi về Bộ GD&ĐT.

Tiếp đó, Đỗ Mạnh Tuấn gặp, bàn bạc với Nguyễn Khắc Tuấn cùng thực hiện theo chỉ đạo của Vinh. Hai bị can chuẩn bị bút chì, tẩy bút chì, in sẵn đáp án của các môn thi trắc nghiệm Bộ GD&ĐT đã công bố trên mạng Inrternet ra giấy A4; tập hợp danh sách các thí sinh cần nâng điểm thi…

Kết luận giám định cho thấy 140/210 bài thi của 56 thí sinh tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án; các đáp án trên bài thi trắc nghiệm không phải do cùng một người tô ra. Thẩm định của Bộ GD&ĐT xác định 140 bài thi này được can thiệp, nâng điểm…



Ba nữ giáo viên bị khởi tố, bắt giam.

Ngày 24-4, Cơ quan ANĐT quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm ba cá nhân trong tổ chấm thi môn tự luận về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Họ gồm: Nguyễn Thị Thu Loan (40 tuổi, giáo viên Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân), Nguyễn Thị Hồng Chung (39 tuổi, giáo viên Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền) và Bùi Thanh Trà (39 tuổi, giáo viên Trường Trung học phổ thông Lương Sơn).

Mới đây nhất, Cục Đào tạo, Bộ Công an cho hay trong số 64 thí sinh có điểm thi gian lận mà Sở GD-ĐT Hòa Bình cung cấp, có 28 thí sinh là học viên của các trường công an nhân dân. Trong đó, 17 thí sinh học ở Học viện Cảnh sát nhân dân; chín thí sinh học ở Học viện An ninh nhân dân; hai thí sinh học ở Trường đại học Phòng cháy chữa cháy.

Bộ Công an đã trả hồ sơ toàn bộ 28 học viên này về các đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình để xử lý theo quy định.