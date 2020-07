Hà Nội tái khởi động chống dịch COVID-19 trên xe bus

Chiều ngày 28-7, tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết đã khởi động các phương án phòng chống dịch sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng và công điện số 05 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội ngày 26-7 về phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.





Ông Nguyễn Thuỷ, Phó Tổng giám đốc Transerco. Ảnh: TP

Ông Nguyễn Thủy, Phó Tổng Giám đốc Trancerco cho biết, trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 hồi tháng 3, tháng 4-2020, đơn vị đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại các bến bãi.

Sau khi tình hình dịch bệnh có diễn biến mới, Transerco đã tái khởi động lại các biện pháp phòng chống dịch như thời gian cao điểm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng và chỉ đạo tại công điện 05 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội ngày 26-7.

"Transerco sẽ cho phun khử khuẩn xe, yêu cầu nhân viên, lái xe đeo khẩu trang, trang bị nước sát khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch khác. Transerco cũng đã lập danh sách cán bộ, nhân viên đi Đà Nẵng về trong thời gian qua để thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn” - ông Thủy cho biết.



Theo báo cáo của Transerco do tác động của dịch COVID-19, lượng khách đi xe 6 tháng đầu năm 2020 sụt giảm nghiêm trọng. Từ ngày 22-3, đơn vị đã cắt giảm 20% số chuyến (trên 1.000 lượt/ngày).

Từ ngày 27-3 đã cắt giảm 80% số chuyển (trên 7.500 lượt) và từ ngày 28-3 đã tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe bus. Lượng vé lượt chỉ đạt 73% so với kế hoạch, vé tháng đạt 72,1% so với kế hoạch và bằng 58,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Transerco cũng cho biết thời gian cao điểm dịch COVID-19, khoảng 6.000 cán bộ, công nhân viên của đơn vị này phải nghỉ việc ở nhà. Do Transerco không nằm trong diện được hưởng chính sách hỗ trợ từ Chính phủ nên công ty này này đã phải tự huy động nguồn lực hỗ trợ chi trả lương cho người lao động.

Thông tin thêm về tình hình phòng chống dịch, ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết diễn biến dịch COVID-19 những ngày qua là “nằm trong dự báo”, cả nước và Hà Nội đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo kịch bản đã đề ra.

Trong đó Chủ tịch Hà Nội đã có công điện số 05 chỉ đạo các đơn vị, địa phương của TP vào cuộc, Ban chỉ đạo của TP cũng tổ chức họp vào chiều 27-7 để triển khai các biện pháp ứng phó.



Ông Phạm Thanh Học, Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TP

“Dự kiến có khoảng 15 đến 20 nghìn người sẽ từ Đà Nẵng về Hà Nội. Diến biến dịch lần này sẽ khó khăn hơn vì dịch đang lây trong cộng đồng. Vì vậy cần người dân nâng cao ý thức tự giác phòng chống dịch. Nếu ai đi Đà Nẵng về, đặc biệt từ 7 khu vực bị cách ly tại Đà Nẵng thì cần khai báo cơ quan y tế, tự cách ly, theo dõi sức khỏe…” - ông Học nói.



Ông Học khẳng định Hà Nội đã chuẩn bị các biện pháp, vật tư y tế, nguồn nhân lực để phòng chống dịch. “Sự xuất hiện trở lại của COVID-19 là thử thách cho cả nước nói chung cũng như Thủ đô nói riêng. Vì vậy cần sự đồng lòng, tự giác của người dân để chúng ta tiếp tục đẩy lùi lây lan của đại dịch” - ông Học nói.