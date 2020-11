Hàng chục ngàn căn nhà ở Phú Yên vẫn ngập trong lũ

Báo cáo nhanh lúc 6 giờ ngày 11-11 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, cho hay nhiều khu vực ở các huyện Đồng Xuân, Tuy An, thị xã Sông Cầu đang bị lũ ngập nhà từ 0,5-2 m. Trong đó, nhiều nhất là huyện Tuy An với hơn 11.650 căn nhà đang bị ngập.



Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (áo đen, đứng giữa) kiểm tra công tác ứng phó lũ lụt tại thị xã Sông Cầu tối 10-11. Ảnh: TRÌNH KẾ

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cũng phát đi cảnh báo ngập lụt vùng hạ lưu sông Kỳ Lộ.

Trong đó, các xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam của huyện Đồng Xuân tiếp tục ngập sâu 1- 2 m; các xã An Định, An Dân của huyện Tuy An ngập sâu 0,8- 1,6 m; các xã An Thạch, An Thọ, An Ninh Đông, An Ninh Tây của huyện Tuy An ngập 0,6 - 1,5 m; xã An Cư, thị trấn Chí Thạnh của huyện Tuy An ngập gần 0,5 m.



Hàng ngàn căn nhà ở huyện Đồng Xuân bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: BCH

Trao đổi với PLO, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho hay suốt đêm qua (10-11), các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hàng trăm căn nhà bị ngập sâu trong lũ ở địa phương, đưa hàng ngàn người đến các khu vực cao tránh lũ an toàn.

“Hơn 10.000 căn nhà ở Tuy An vẫn còn bị ngập sâu. Lũ đã xuống nhưng chậm lắm! Chính quyền, các lực lượng cứu hộ đang tiếp tục đưa ca nô đến các vùng bị ngập nặng, vào kiểm tra từng căn nhà để kịp thời ứng cứu, hỗ trợ bà con”- ông Thành nói.



Lực lượng cứu hộ tiếp cận, ứng cứu người dân trong các khu dân cư bị ngập sâu. Ảnh: BÙI VĂN THÀNH

Thông tin với PV qua điện thoại, ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, cho biết toàn huyện vẫn đang bị cô lập. Một số vùng lũ đã rút nhưng vẫn còn bị ngập nặng.



“Trong đêm 10-11, các lực lượng cứu hộ đã cứu hàng trăm người, đưa bà con ra khỏi các vùng bị ngập sâu. Đến sáng 11-11, nhiều căn nhà vẫn bị ngập nặng lắm! Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra các khu vực nguy hiểm để có biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng người dân” - ông Chánh thông tin.

Theo ông Chánh, toàn huyện Đồng Xuân vẫn bị mất điện, chưa có nước sinh hoạt, ô tô chưa thể ra vào địa phương này.



Nhiều khu dân cư ở huyện Tuy An vẫn đang bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: BÙI VĂN THÀNH

Sáng 11-11, ông Trần Lý, Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, cho biết vào lúc 9 giờ sáng hồ thủy điện này đang xả lũ xuống hạ du Phú Yên với lưu lượng 4.500 m3/giây.

Khu vực thượng nguồn vẫn còn mưa to nên lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Ba Hạ vẫn ở mức cao với 5.000 m3/giây. Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã đề nghị tăng lưu lượng xả lũ xuống hạ du Phú Yên lên 4.900-5.900 m3/giây từ chiều 11-11.



Nhiều xã ở huyện Tuy An bị ngập nặng. Ảnh: BÙI VĂN THÀNH

Theo ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, lũ ở hạ du sông Ba đang tiếp tục lên, gây ngập một số vùng ven sông. Nhiều hộ gia đình ở các khu vực ven sông Ba đã được sơ tán đi tránh lũ.

Ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, cũng cho biết một số khu vực ven sông Ba thuộc xã Bình Ngọc đã bị ngập, người dân đã được sơ tán lên khu vực cao hơn.



Còn theo Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam, nhiều hồ thủy lợi ở Phú Yên đang tiếp tục xả lũ như các hồ Đồng Tròn, Phú Xuân, Suối Vực…