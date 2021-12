Ngày 10-12 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (LHQ, UNDP) tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn lần thứ hai về dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III của Việt Nam.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 60 đại biểu là đại diện các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nhân dân, cơ quan nghiên cứu và nhiều tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.



Hội thảo có sự tham dự của hơn 60 đại biểu. Ảnh: VT

Sự kiện nhằm kỷ niệm Ngày nhân quyền quốc tế năm 2021, Hội thảo tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo lần hai Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị chấp thuận theo Cơ chế UPR chu kỳ III của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh: “Để vượt qua được những biến cố lớn của thời đại và cùng hướng đến mục tiêu chung về bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trên toàn thế giới, cách tốt nhất là thông qua hợp tác, đối thoại thực chất cả song phương và đa phương, nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế và nguyên tắc công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử”.

Thứ trưởng khẳng định chính sách, cam kết nhất quán của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, đặt con người làm trung tâm, là mục tiêu, động lực quan trọng nhất của đất nước, được tiếp tục thể hiện rõ qua tinh thần văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua cũng như trong ứng phó với dịch COVID-19 hiện nay.

Theo Thứ trưởng, điều này được nhấn mạnh trong phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rằng điều quan trọng nhất là lo cho gần 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc, dân chủ, có cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an dân, không hy sinh an sinh xã hội, môi trường, tiến bộ và công bằng để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Là thành viên trách nhiệm của LHQ và cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn dành sự quan tâm xuyên suốt đến tiến trình UPR, cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, trách nhiệm vào công việc của Hội đồng Nhân quyền LHQ, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

Trong phát biểu đồng chủ trì khai mạc, Bà Rana Flowers, Quyền Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đề cập đến chủ đề của Ngày nhân quyền thế giới năm 2021 là sự bình đẳng, nhấn mạnh vào một số lĩnh vực như lao động, việc làm, quyền phụ nữ và trẻ em…; đồng thời khẳng định LHQ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thời gian tới.

Hội thảo đã lắng nghe tham luận từ đại diện Bộ Ngoại giao giới thiệu dự thảo lần thứ hai Báo cáo giữa kỳ tự nguyện và Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam trình bày về các ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo; cũng như các ý kiến đóng góp trực tiếp tại Hội thảo của các đại biểu tham dự. Các thông tin, ý kiến này sẽ được tổng hợp, tham khảo trong quá trình hoàn thiện Báo cáo.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng và đệ trình Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III để gửi đến Hội đồng Nhân quyền LHQ, tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người.