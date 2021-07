Giãn cách nhưng không để ai thiếu nhu yếu phẩm Ngày 17-7, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với 16 tỉnh, thành phía Nam từ 0 giờ ngày 19-7 trong thời gian 14 ngày. Cùng với TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đã thực hiện Chỉ thị 16, bổ sung TP Cần Thơ và các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang. Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành trung ương và các địa phương chú ý đảm bảo nguồn vật tư, trang thiết bị, nhân lực y tế, nhất là đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế; đảm bảo an ninh, an toàn, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, không để bất cứ người nào thiếu ăn thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm. Đặc biệt chú ý nâng cao điều trị, ưu tiên tối đa nguồn lực cho các ca bệnh nặng.