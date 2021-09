Ngày 23-9, Quảng Nam có mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh. Ghi nhận xã Tam Thanh, từ sáng sớm trời bắt đầu có gió, mưa lớn, biển động mạnh. Một số ngư dân đã chủ động đưa tàu thuyền lên cao.

Với địa hình bãi ngang ven biển, hầu hết ngư dân địa phương đánh bắt hải sản gần bờ dùng thuyền nan. Do đó, mỗi khi thời tiết chuyển biến xấu, ngư dân tất bật gánh thuyền đưa lên cao.



Mỗi thuyền đánh bắt thường có chiều dài chừng hơn 10, ngư dân dùng đòn khiêng phần lái, sau đó là phần mũi cho đến khi thuyền được đưa lên cao. Để đảm bảo an toàn, ngư dân cùng dùng dây cột thuyền giằng vào những điểm cứng chắc.

Theo thống kê, xã Tam Thanh có khoảng 50 tàu đánh bắt xà bờ, hiện số tàu này đã neo đậu ở cảng cá Thọ Quang (TP Đà Nẵng) không vươn khởi do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Toàn xã có khoảng 150 thuyền, thúng công suất dưới 90CV đánh bắt gần bờ. Tất cả đều sẳn sàng, đưa tàu thuyền lên cao tránh trú bão.



Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam có công điện nhằm ứng phó với bão số 6.

Theo đó, tỉnh Quảng Namgiao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi (bao gồm cả các ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ) cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.

Các đơn vị tiếp tục thông báo cho tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển và vị trí của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn, không đi vào phạm vi ảnh hưởng hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản.



Lực lượng chức năng nhanh chóng hướng dẫn các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu trên địa bàn tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão; hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bao an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản.



Tỉnh Quảng Nam giao các đơn vị kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè, hoàn thành trước 19 giờ ngày 23-9.