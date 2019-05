Nhân sự mới 3 tỉnh miền Trung

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng vừa trao Quyết định của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc điều động, chỉ định cán bộ.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng trao quyết định, chúc mừng các ông Nguyễn Đình Hải, Trần Thế Dũng.



Theo đó, ông Nguyễn Đình Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh để nhận công tác tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kể từ ngày 22-5. Ông Nguyễn Đình Hải được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.



Ông Nguyễn Đình Hải nhận nhiệm vụ thay ông Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh.



Trước đó, chiều 22-5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị bầu Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.



Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chúc mừng Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà và Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc điều động và giới thiệu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh Phan Tấn Linh ứng cử chức danh Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân. Tiếp đó, 100% ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy đã bỏ phiếu bầu ông Phan Tấn Linh giữ chức Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân nhiệm kỳ 2015 – 2020.



Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng điều động, bổ nhiệm ông Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kể từ ngày 6-5.



Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định và chúc mừng ông Đặng Văn Thành.



Ngày 22-5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc điều động, chỉ định ông Đặng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Bí thư Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 2-5.



Ngày 22-5, HĐND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Chính; miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện đối với ông Trần Văn Công do chuyển công tác mới.



Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND, UBND huyện Quảng Xương.



Đồng thời HĐND huyện Quảng Xương đã bầu ông Lê Huy Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Huyện ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2016 – 202; bầu ông Trần Anh Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, giữ chức Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, nhiệm kỳ 2016-2021.



Tại Nghệ An ngày 22-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Đức, Trưởng phòng Đào tạo giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật, Nghệ An.

