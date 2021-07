Phải lên phương án vận chuyển đảm bảo phòng dịch tối đa Trước đó, ngày 23-7, UBND TP.HCM đã có Công văn số 2452 chỉ đạo các ngành chức năng liên quan hỗ trợ, phối hợp với HĐH các tỉnh, TP tổ chức đưa người dân về địa phương theo đề nghị của các tỉnh. Để thực hiện việc vận chuyển người lao động, người dân từ TP.HCM có nguyện vọng về các địa phương, Sở GTVT TP.HCM cho biết đã có văn bản đề nghị Sở GTVT các tỉnh, TP trực thuộc trung ương khẩn trương triển khai báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của địa phương khi xây dựng phương án vận chuyển. Trong phương án vận chuyển phải có sự tham gia của các cơ quan gồm y tế, bộ đội, công an, GTVT và cơ quan khác có liên quan tại địa phương để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Phương án vận chuyển cụ thể sẽ do Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 hai địa phương thống nhất, quyết định. Sở GTVT TP.HCM đề nghị các đơn vị, Sở GTVT các tỉnh, thành khi tổ chức kế hoạch vận chuyển cần báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, TP có phương án, bao gồm số lượng, đối tượng, danh sách người dân được tỉnh, TP đồng ý tiếp nhận; phương thức vận chuyển, thời gian, cơ quan đầu mối, người liên hệ... Sau đó gửi UBND TP.HCM để Sở GTVT có cơ sở tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác của Nam bộ đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.