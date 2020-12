Nơi nào tội phạm ‘lộng hành’, xem xét thay thế người đứng đầu

Ngày 21-12, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2020; triển khai công tác trọng tâm và phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021.



Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, năm 2020, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Công an TP Hà Nội triển khai nhiều biện pháp, giải pháp hiệu quả, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.



Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Riêng về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an TP Hà Nội đã triển khai quyết liệt, mở nhiều đợt cao điểm, đánh trúng, đánh đúng các băng, nhóm tội phạm; tập trung xử lý, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm...

Kết quả thể hiện qua việc phạm pháp hình sự trên địa bàn được kiềm chế, kéo giảm 15,3%; tai nạn giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí; đồng thời đã hoàn thành đúng tiến độ chất lượng Đề án Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và Đề án đưa Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của lực lượng công an TP Hà Nội đã đạt được.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an TP Hà Nội đề cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục triệt để tiếp tục đạt hiệu quả công tác tốt hơn.

Trước mắt, Công an TP Hà Nội cần chủ động phương án, kế hoạch hết sức cụ thể, chi tiết, tỉ mỉ để tổ chức lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, trọng tâm nhất, nghiêm ngặt nhất đối với lực lượng Công an Thủ đô trong năm 2021.

Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý năm 2021 Bộ Công an tiếp tục đề ra mục tiêu “kéo giảm tội phạm về trật tự, xã hội ít nhất 05%”; đây là mục tiêu rất cao, rất quan trọng, có ý nghĩa xã hội rất lớn.

Do đó, Công an TP Hà Nội phải có giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm, nâng tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; huy động cả hệ thống chính trị ở địa phương tích cực tham gia phòng ngừa tội phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh nơi nào tội phạm hoạt động phức tạp, “lộng hành”, manh động, gây bức xúc, bất an trong nhân dân thì phải xem xét trách nhiệm và thay thế người đứng đầu Công an nơi đó...