Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng 24-6, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 77/86 phiếu bầu, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đã trúng cử chức danh chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.



Ông Nguyễn Thành Phong (giữa) tại kỳ họp. Ảnh: TTBC

Trước đó, trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Thành Phong cam kết sẽ tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, luôn cầu thị lắng nghe để kiểm chứng sự phù hợp của chính sách và năng lực điều hành của bộ máy chính quyền TP nhằm tiếp tục hoàn thiện hơn nữa để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Ông cũng cam kết sẽ rèn luyện đạo đức, năng lực, không quan liêu, tham nhũng, giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương; lấy lợi ích của Đảng, Nhà nước, nhân dân làm cơ sở cho mọi hành động của mình.

Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI.

Trong đó tập trung sáu vấn đề lớn gồm: xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, dân chủ; phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; phát triển văn hoá – xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, xử lý tiếng ồn, ùn tắc, ngập nước…; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng cam kết thường xuyên đi cơ sở, hết lòng phục vụ nhân dân, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn cho người dân.

Ông Nguyễn Thành Phong năm nay 59 tuổi, quê ở xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông có trình độ là tiến sĩ Kinh tế, cử nhân Lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội các khóa X, XI. Quá trình công tác của ông Phong được biết đến khi làm chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM vào năm 1995. Một năm sau, ông được bầu làm phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM và đến tháng 9-1999, ông được bầu giữ chức bí thư Thành Đoàn TP.HCM. Năm 2002, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, ông được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm 2005, ông giữ chức bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đầu năm 2007, ông được điều động về làm Thành ủy viên Thành ủy TP.HCM, Bí thư Quận ủy quận 2. Năm 2009, ông được điều động về tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Năm 2010, ông được bầu làm bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Năm 2013, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre. Đến tháng 3-2015, ông được Trung ương điều động trở lại TP.HCM giữ cương vị phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Tại đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức vào giữa tháng 10-2015, ông Phong tái cử phó bí thư Thành ủy TP.HCM. Ngày 11-12-2015, ông Nguyễn Thành Phong được HĐND TP.HCM khóa VIII bầu làm chủ tịch UBND TP. Đến ngày 28-6-2016, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Phong tái đắc cử chức chủ tịch UBND TP. Ông giữ chức này từ đó đến nay. Ngày 17-10-2020, ông Phong tái đắc cử Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến ngày 30-1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Phong được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 23-5-2021, ông Nguyễn Thành Phong được cử tri quận 1 bầu làm đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.