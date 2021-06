Trong ngày 28-6, ông Phan Văn Mãi cùng đại diện một số sở ngành của TP.HCM đã đến thăm, động viên các lực lượng tham gia phục vụ khu cách ly và Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 tại Đại học Quốc gia TP.HCM. Gửi lời cảm ơn đến các lực lượng tham gia phục vụ khu cách ly và thu dung điều trị COVID-19 tại đây, ông Phan Văn Mãi mong muốn, các đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh một cách an toàn, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Đồng thời phối hợp trong việc xử lý rác thải y tế tại khu cách ly, tập trung cho công tác xử lý nước thải, rác tại bệnh viện dã chiến. Cùng với việc thu dọn phòng ở sinh viên làm khu cách ly, cần kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ cho các cho các sinh viên chuyển chỗ ở khi nhường ký túc xá để làm khu cách ly phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Phan Văn Mãi cũng đề nghị Công an TP Thủ Đức nâng cao tinh thần, trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho khu cách ly tại Đại học Quốc gia TP.HCM.