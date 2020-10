Phó Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với bão số 8

Sáng 21-10, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp ứng phó với bão Saudel (bão số 8) và mưa lũ miền Trung.



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 8. Ảnh: AH

Theo Phó Thủ tướng, hiện tình hình ngập lụt ở các tỉnh miền Trung rất nặng nề.



“Có trường hợp mẹ đi nhận tiền cứu trợ, con ở nhà 8 tuổi rơi xuống nước. Do đó nhiệm vụ số một hiện nay là cứu trợ và cứu dân. Tôi đề nghị Bộ trưởng Ngô Xuân Cường vào chỉ đạo trực tiếp xem việc cứu trợ thiếu những trang thiết bị gì. Không chỉ huy động ca nô, cần thiết huy động cả trực thăng” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về cơn bão số 8, theo dự báo bão vào Biển Đông sẽ mạnh lên, vùng ảnh hưởng rộng, nếu không giảm thì cường độ ảnh hưởng rất rộng, trong khi các tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng rất nặng, đất ngâm nước lâu ngày, độ kết dính yếu nên sạt lở rất dễ xảy ra.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 8, Phó Thủ tướng yêu cầu trước hết phải đảm bảo an toàn trên biển, các đơn vị liên quan, các địa phương có trách nhiệm hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trên biển.

Cùng với đảm bảo an toàn trên biển, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải đảm bảo an toàn trên đất liền. Tất cả các địa phương phải xây dựng các phương án ứng phó, trước hết là phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn cho người dân khi bão vào bờ. Sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi nước sâu, nơi nước chảy siết, nơi nhà yếu không an toàn, nhất là khu vực miền núi, trung du.

“Địa phương phối hợp các cơ quan chức năng theo nhiệm vụ phân công, chuẩn bị sẵn sàng các phương án để ứng phó với bão, mưa lũ theo phương châm bốn tại chỗ” – Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra an toàn hồ đập. Đơn cử như hồ Kẻ Gỗ (hiện nay đã an toàn) mà vỡ chứa, cộng với mực nước cao như thế thì ngập hết TP Hà Tĩnh và khu vực xung quanh, nước chảy siết như thế sẽ cuốn trôi nhiều thứ, sẽ là thảm họa.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi diễn biến cơn bão và tình hình mưa lũ để có phương án ứng phó kịp thời. Các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền, thông tin tới người dân kịp thời.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trực tiếp chỉ đạo các đoàn công tác vào các vùng ảnh hưởng nặng của mưa lũ ở miền Trung để có công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng phó mưa lũ kịp thời.

Trước đó, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia có báo cáo về cơn bão 8 đã vào Biển Đông cùng nhận định hướng đi, cấp độ, vùng ảnh hưởng của cơn bão này.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cho biết từ năm 2016 đến nay đều có thiên tai nhưng chưa năm nào thiệt hại như lần này. “Khi trực tiếp đi trao quà cho người dân vùng lũ, tôi đã chứng kiến nhiều người dân bị thương, có cháu bé bị gãy chân, gãy xương sườn. Nhiều hộ gia đình còn khó khăn về lương thực thực phẩm. Nói chúng tình hình hiện vẫn đang rất nghiêm trọng” - Phó Thủ tướng nói. Từ thực tế trên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ số một hiện nay là tập trung cứu trợ người dân, đặc biệt là hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Cứu trợ về lương thực, thực phẩm, nước uống, chất đốt để bà con đun nấu.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải tập trung vào xem người dân thiếu cái gì để hỗ trợ. Trước mắt, Phó Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ mỗi tỉnh 5 tấn xúc xích và phải làm thế nào để đến tận tay người dân.