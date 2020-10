Phó thủ tướng Trương Hòa Bình: Đảng bộ Đà Nẵng đã rất bản lĩnh

Nhiệm kỳ 2015-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước tăng bình quân 4%/năm. Trong đó, giai đoạn 2016-2019 ước tăng 7,5%/năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên GRDP năm 2020 ước giảm 9,3% so năm 2019, dẫn đến tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt 4%/năm. Năm 2020, GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.693 USD. Năm 2019 ước đạt 4.095 USD. Năm 2020 sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.