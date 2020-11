Quả bom ở Cửa Bắc: Không dùng điện thoại trong bán kính 200m

Ngày 29-11, liên quan đến quả bom tại phố Cửa Bắc (Ba Đình, Hà Nội), UBND phường Trúc Bạch vừa có công văn gửi công an phường, ban chỉ huy quân sự và các đơn vị liên quan về việc đảm bảo an toàn khu vực phát hiện quả bom.



Theo đó, văn bản cho biết vào 4 giờ ngày 28-11, khi thi công đến độ sâu khoảng 6m so với mặt vỉa hè tại công trường số 15 phố Cửa Bắc, công nhân phát hiện một quả bom phá có đường kính 40cm, dài 125cm, trọng lượng khoảng 340kg.



Đến 21 giờ cùng ngày, Phòng Công binh (Bộ Tư lệnh Thủ đô) đã tổ chức khám nghiệm và xác định quả bom phá còn nguyên 2 ngòi nổ, mức độ nguy hiểm lớn. UBND phường đã triển khai lực lượng khoanh vùng bảo vệ khu vực xung quanh công trường thi công.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức bốn chốt phân luồng giao thông tại các tuyến phố Cửa Bắc - Phó Đức Chính - Phạm Hồng Thái và Nguyễn Trường Tộ để đảm bảo an toàn tại khu vực.



Để đảm bảo an toàn, UBND phường Trúc Bạch đề nghị các đơn vị thông báo cho người dân, người lao động không sử dụng điện thoại, bộ đàm trong phạm vi bán kính 200m (tính từ địa chỉ số 15 Cửa Bắc) đến khi lực lượng chức năng xử lý xong vụ việc.

Trước đó, như đã đưa tin, tối 28-11, lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho hay trong lúc thi công móng công trình trụ sở Công ty truyền tải điện 1, địa chỉ số 15 phố Cửa Bắc, công nhân phát hiện một quả bom chưa phát nổ.

Ngay sau đó, UBND phường Trúc Bạch đã triển khai lực lượng khoanh vùng bảo vệ, ứng trực 24/24h và phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận kiểm tra, báo cáo Bộ tư lệnh Thủ đô.



Vị lãnh đạo dẫn thông tin từ Bộ tư lệnh Thủ đô cho biết khả năng quả bom có kích thước lớn nên thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Quốc phòng. “Hiện lực lượng đang khám nghiệm, xong sẽ xác định quy trình cụ thể"- vị lãnh đạo thông tin.



Trao đổi với PLO, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết đơn vị đã cử cán bộ bảo vệ và phong toả khu vực nơi phát hiện quả bom.



Tuy nhiên phương án xử lý di dời vẫn chưa được thông qua. “Dự kiến phải đến thứ Ba hoặc thứ Tư chúng tôi mới triển khai được phương án di dời, xử lý”- vị đại diện này nói.