Rừng tự nhiên Đắk Lắk lại bị 'xẻ thịt' dịp tết

Tây Nguyên liên tiếp xảy ra phá rừng Ngày 22-2, cơ quan chức năng TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đưa hai người liên quan đến vụ phá rừng tại tiểu khu 158B, xã Tà Nung, TP Đà Lạt để khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng phòng hộ. Khu vực này thuộc lâm phần do Công ty TNHH Thanh Đa quản lý. Sau khi phát hiện vụ việc, Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt đã báo cáo các cấp lãnh đạo và phối hợp kiểm tra vụ việc. Qua khám nghiệm, diện tích rừng bị phá và đốt cháy khoảng 3.600 m2. Bước đầu, các nghi can khai đã phá rừng ở khu vực trên từ cuối năm 2019 đến nay. Tại Đắk Lắk, Công an huyện Krông Bông vừa tạm giữ chín người để phục vụ điều tra vụ khai thác, vận chuyển trái phép gỗ pơ mu trong dịp tết vừa qua. Trước đó, trên lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông đã liên tiếp xảy ra việc chặt phá, vận chuyển gỗ rừng trái phép.