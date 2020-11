Siết phòng chống tiêu cực trong lĩnh vực giao thông sẽ ra sao?

Sự cần thiết ban hành Luật Trình bày trước Quốc hội, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định việc xây dựng, ban hành Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ là cần rất thiết. Bởi, qua tổng kết 10 năm thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 cho thấy Luật có phạm vi điều chỉnh gồm cả hai lĩnh vực là bảo đảm TTATGT đường bộ và xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải đường bộ. Tuy nhiên, hai lĩnh vực này có có mục tiêu và đối tượng điều chỉnh khác nhau. Cụ thể, bảo đảm TTATGT có mục tiêu là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, bảo đảm an ninh con người; còn xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông có mục tiêu là phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn kỹ thuật công trình giao thông. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, mục đích của việc xây dựng Luật là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp. Từ đó, góp phần xây dựng trật tự, an toàn giao thông tiến bộ, văn minh, tiếp cận trình độ tiên tiến của thế giới.