Trước đó, như PLO đưa tin, từ 0 giờ ngày 9-7, TP.HCM đã tái lập 12 chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ TP, do lực lượng CSGT là chốt trưởng, phối hợp với cảnh sát cơ động, quân sự, công an quận/huyện, Thanh tra giao thông, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Quản lý thị trường, Sở Y tế. Theo Phòng PC08 Công an TP.HCM, các chốt này sẽ thực hiện kiểm soát 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ. Tại các chốt, trạm này lực lượng chức năng sẽ đo thân nhiệt, kiểm tra các giấy xét nghiệm nhanh COVID-19 và yêu cầu người tham gia giao thông khai báo y tế điện tử theo mã quét QR riêng biệt. Nếu người tham gia giao thông chưa có giấy xét nghiệm thì phải quay đầu trở lại, không di chuyển vào TP. Giấy xét nghiệm nhanh COVID-19 có giá trị 72 tiếng kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm và xác nhận của cơ quan y tế.