Tân Chủ tịch An Giang là tiến sĩ Giáo dục học

Ngày 27-5, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 bất thường năm 2019.



Ông Nguyễn Thanh Bình (người cầm hoa bên phải) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã thông qua tờ trình và bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Kết quả, có 65/70 phiếu (tỉ lệ 92,85) tín nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay ông Vương Bình Thạnh nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Thanh Bình, 55 tuổi, quê tỉnh An Giang.

Ông Bình có trình độ Tiến sĩ Giáo dục học. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang. Sau đó, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

Tháng 1-2013, ông Bình được điều động giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang, sau được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Ngày 11-4, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Nguyễn Thanh Bình.