TP Quảng Ngãi: Điều động 70 công an chính quy về các xã

Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.



Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi đã trao quyết định điều động cho 37 người (trong đó có ba nữ) đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn.

Từ khi thực hiện chủ trương “sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đến nay TP Quảng Ngãi đã bố trí 70 Công an chính quy (mỗi xã 5 người) đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Số cán bộ được điều động đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững càng, có kinh nghiệm trong công tác và giải quyết các vụ việc ở cơ sở.

Đến nay, TP Quảng Ngãi đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% các xã. Trong đó có 14 người giữ chức danh Trưởng Công an, 28 người là Phó Trưởng và 28 Công an viên các xã trên địa bàn.

Thay mặt các công an được điều động, Đại úy Nguyễn Huy Quyền hứa sẽ nỗ lực cố gắng, không ngừng khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Việc đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.