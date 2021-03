TP Thủ Đức công bố 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND

Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức, TP.HCM, nhiệm kỳ 2021- 2026 vừa công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức.



Các đại biểu HĐND TP Thủ Đức biểu quyết thông qua nội dung kỳ họp thứ nhất HĐND TP Thủ Đức vào ngày 22-1. Ảnh: LÊ THOA

Theo đó, số lượng đại biểu được bầu cử HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021- 2026 là 40 đại biểu. Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021- 2026 là 13 đơn vị. Cụ thể:

- Đơn vị bầu cử số 1 gồm: Phường An Khánh, An Lợi Đông, Thủ Thiêm, An Phú, Thảo Điền.

- Đơn vị bầu cử số 2 gồm: Phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi.

- Đơn vị bầu cử số 3 gồm: Phường Phú Hữu, Long Trường, Trường Thạnh, Long Phước.

- Đơn vị bầu cử số 4 gồm: Phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Tân Phú.

- Đơn vị bầu cử số 5 gồm: Phường Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B.

- Đơn vị bầu cử số 6 gồm: Phường Phước Long A, Phước Long B, Phước Bình.

- Đơn vị bầu cử số 7 gồm: Phường Hiệp Phú, Bình Thọ, Trường Thọ.

- Đơn vị bầu cử số 8 gồm: Phường Linh Chiểu, Linh Trung.

- Đơn vị bầu cử số 9: Phường Linh Xuân.

- Đơn vị bầu cử số 10 gồm: Phường Tam Phú, Linh Đông, Linh Tây.

- Đơn vị bầu cử số 11: Phường Bình Chiểu.

- Đơn vị bầu cử số 12 gồm: Phường Hiệp Bình Phước, Tam Bình.

- Đơn vị bầu cử số 13: Phường Hiệp Bình Chánh.

Số đại biểu được bầu cử tại đơn vị bầu cử số 6 là bốn đại biểu. 12 đơn vị bầu cử còn lại, mỗi đơn vị sẽ bầu ra ba đại biểu.

Được biết, hiện TP Thủ Đức chưa nhận được hồ sơ tự ứng cử.

Thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 trong giờ hành chính của các ngày trong tuần, bắt đầu từ 22-2 và kết thúc lúc 17 giờ ngày 14-3.

Riêng vào thứ Bảy (13-3) và Chủ nhật (14-3) sẽ nhận hồ sơ từ sáng lúc 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

Điểm tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức tại phòng A101, số 45, đường Nguyễn Thanh Sơn, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM.