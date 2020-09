TP.HCM: CSGT xử phạt qua camera hơn 10 tỉ đồng

Theo PC08, trong gần 62.000 trường hợp vi phạm qua hình ảnh, có hơn 18.000 trường hợp đã thực hiện quyết định (đạt tỷ lệ 29,4%), thu vào Kho bạc Nhà nước số tiền trên 10,7 tỉ đồng.



CSGT TP.HCM ghi nhận gần 62.000 trường hợp vi phạm qua hình ảnh. Ảnh: L.THOA

Đại diện PC08 cho biết, việc xử lý vi phạm qua hình ảnh được CSGT thực hiện từ năm 2004. Đến nay, hình thức này vẫn đang là một trong những giải pháp mang tính đột phá, có tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến ý thức của người tham gia giao thông.

Từ đó, giúp cho lực lượng CSGT kiểm soát được lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, cũng như từng bước hiện đại hoá việc giám sát xử lý vi phạm, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính.

Thời gian qua, PC08 luôn tìm nhiều cách để nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm qua hình ảnh. Trong những tháng đầu năm 2020, PC08 đã triển khai kế hoạch phối hợp với Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị trong việc chia sẻ dữ liệu hình ảnh thông qua hệ thống quan sát tại nhiều tuyến đường.

Ngoài ra, trong tháng 9-2020, PC08 tiếp tục phối hợp với Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị để trao đổi dữ liệu hình ảnh về hệ thống kiểm tra tốc độ trên các tuyến đường: Quốc lộ 1 (hướng từ Sóng Thần về An Sương và hướng từ An Lạc về An Sương), Xa lộ Hà Nội (hướng từ Suối Tiên về TP); Nguyễn Văn Linh (hướng từ huyện Bình Chánh về quận 7), Quốc lộ 22 (hướng huyện Củ Chi về TP).

Trước đó, dữ liệu về vi phạm tốc độ ở hầm sông Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, cầu vượt Cát Lái đã được CSGT chia sẻ cho đơn vị này.

“Hàng ngày, chúng tôi đều có bố trí cán bộ trực, theo dõi hệ thống camera quan sát, hệ thống máy đo tốc độ, trích xuất, lưu trữ dữ liệu hình ảnh vi phạm để làm căn cứ ra quyết định xử phạt theo quy định” – đại diện PC08 nói.

Đối với những trường hợp vi phạm qua hình ảnh không xử lý ngay được tại hiện trường (xử phạt nóng), thì PC08 sẽ gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện vi phạm để yêu cầu chủ phương tiện vi phạm đến trụ sở CSGT để giải quyết.