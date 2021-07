Ngày 8-7, UBND TP.HCM đã có văn bản triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc này được thực hiện trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 9-7.



TP.HCM tái lập 12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ TP. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong đó, UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, vi phạm trong việc thực hiện các hoạt phòng chống dịch theo chức năng, thẩm quyền của lực lượng.

Đặc biệt tổ chức lại 12 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 do TP.HCM kiểm soát. Đồng thời, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh; các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn TP; phối hợp truy vết các ca nghi nhiễm COVID-19.

Chiều cùng ngày, Công an TP.HCM đã thống nhất 12 chốt kiểm soát dịch cấp TP. 12 chốt này sẽ được bố trí tại các vị trí sau:

1. Cao tốc Long Thành – Dầu Giây (điểm quay đầu nút giao An Phú).

2. Đường dẫn Tân Tạo – Chợ Đệm.

3. Đường Trần Văn Giàu (cầu Đôi, giáp Long An)

4. Quốc lộ 1A (ngã 4 Ba Làng, giáp Long An).

5. Quốc lộ 22 (trên đường Xuyên Á, Quốc lộ 22, giáp Tây Ninh).

6. Tỉnh lộ 8 (cầu Phú Cường, giáp Bình Dương).

7. Quốc lộ 13 (cầu Vĩnh Bình, giáp Bình Dương).

8. Quốc lộ 1A (chân cầu vượt Sóng Thần, giáp Bình Dương).

9. Quốc lộ 1K (giáp Bình Dương).

10. Quốc lộ 50 (giáp Long An).

11. Quốc lộ 1A (trước cổng Đại học An ninh).

12. Cầu Đồng Nai

Theo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, các chốt kiểm soát dịch này sẽ làm việc 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ để thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng CSGT tại các chốt, trạm sẽ chủ trì, phối hợp với lực lượng quân sự, Thanh tra giao thông (thuộc Sở GTVT), Quản lý thị trường, Sở Y tế TP tiến hành kiểm soát.