Triệt phá nhóm cướp giật, Công an Bình Tân được khen

Ngày 19-8, ông Lê Văn Thinh , Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Tân đã dẫn đầu đoàn công tác của Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận Bình Tân đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an quận Bình Tân, nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.



Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Tân chúc mừng Công an quận Bình Tân nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của ngành. Ảnh: L.THOA

Ông Lê Văn Thinh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an quận Bình Tân, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận trong thời gian vừa qua.

Thay mặt lãnh đạo quận, ông Thinh đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an quận Bình Tân tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, nâng cao khả năng dự báo, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền.

Từ đó, có phương án, biện pháp chủ động đối phó với các tình huống phát sinh, tiếp tục duy trì ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của quận Bình Tân trong thời gian tới. Đồng thời tiếp tục kéo giảm phạm pháp hình sự, tăng tỉ lệ điều tra khám phá án, phục vụ tốt hơn nữa đời sống của người dân.

Đại tá Nguyễn Nhật Thành, Trưởng Công an quận Bình Tân , đã tiếp thu ý kiến của lãnh đạo quận và bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.



Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Tân tặng giấy khen cho hai đơn vị nghiệp vụ của công an quận. Ảnh: L.THOA

Nhân dịp này UBND quận Bình Tân đã khen thưởng đột xuất cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Trong đợt cao điểm, Công an đã khám phá 13 vụ bắt 15 người mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều chất ma túy, trong đó có cả chất ma túy phức tạp; phá một chuyên án cướp giật tài sản, bắt được sáu nghi phạm trong đường dây này, hiện vẫn tiếp tục mở rộng điều tra.