Truy tố 3 bị can vụ quỹ đen ở Cục Đường thủy nội địa

14 người thoát tội đưa hối lộ Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã kết luận đúng chữ ký chữ viết của 8/14 cá nhân, có cơ sở xác định có việc 14 cá nhân này đã đưa tổng số tiền 4.255.705.652 đồng và 17.900 USD cho bị can Phạm Văn Thông. Hành vi của họ có dấu hiệu của tội đưa hối lộ. “Cơ quan CSĐT Bộ Công an thấy rằng việc họ khai không đưa tiền cho bị can Thông là tâm lý chung, sợ bị pháp luật xử lý; bản thân họ là nạn nhân của tệ nạn tham nhũng hiện nay; là đối tượng bị các công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước nhũng nhiễu, gây phiền hà, bản thân họ đều mong muốn công việc làm ăn cho người lao động. Do vậy Cơ quan CSĐT Bộ công an không đặt vấn đề xử lý hình sự đối với 14 cá nhân này trong vụ án”.