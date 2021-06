Chiều 18-6, lãnh đạo UBND quận Bình Tân, TP.HCM cho biết UBND phường An Lạc không có trường hợp cán bộ, nhân viên nhiễm COVID-19.



Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại phường An Lạc, quận Bình Tân, đêm 17-6. Ảnh: NGUYỆT NHI

Lý giải rõ thêm về vấn đề này, lãnh đạo UBND quận Bình Tân cho biết Ban chủ huy Quân sự phường An Lạc có trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Trong khi đó, trụ sở UBND phường và trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường cùng chung lối đi nên đã tiến hành tạm phong toả khu vực này để khử khuẩn, xử lý các vấn đề có liên quan.

Do đó, đến chiều nay, sau khi tiến hành phun khử khuẩn thì trụ sở UBND phường An Lạc đã hoạt động trở lại. Các công việc giải quyết hồ sơ cho người dân vẫn được thực hiện như bình thường theo quy định.

Trước đó, ông Tô Hoàng Giang, Chủ tịch UBND phường An Lạc, quận Bình Tân, đã ký quyết định cách ly y tế tạm thời trụ sở UBND phường An Lạc do có liên quan ca dương tính với SARS-CoV-2.

Thời gian cách ly từ 8 giờ ngày 18-6 cho đến khi có thông báo mới.