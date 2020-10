Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động sản xuất trong nước đang từng bước được khôi phục sau dịch COVID-19.



Bộ Công Thương cho biết tính chung chín tháng qua, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 8,4%). Đáng chú ý, trong quý III, kim ngạch xuất khẩu đạt 80,07 tỉ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước và tăng 34% so với quý II (tăng 26,6% so với quý I).

“Điều này cho thấy xuất khẩu đã phục hồi tích cực trong quý III. Sự phục hồi này tập trung ở nhóm các mặt hàng công nghiệp chế biến, với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong chín tháng đã tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm tỉ trọng 84,6% tổng kim ngạch xuất khẩu” - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát kỹ từng lĩnh vực, ngành hàng để cập nhật lại kịch bản điều hành, xem xét các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu cho những tháng cuối năm. Căn cứ bối cảnh tình hình hiện nay, dự kiến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam cả năm 2020 sẽ có thể đạt mức tăng 3%-4%.