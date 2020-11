Yêu cầu xử lý thủy điện Thượng Nhật vì tự ý tích nước

Ngày 16-11, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo Sở TN&MT và huyện Nam Đông lập biên bản vi phạm của chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật (xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông).



Thủy điện Thượng Nhật. Ảnh: ND

Ông Phan Ngọc Thọ cho biết việc tích nước và không mở năm cửa van là vi phạm chỉ đạo của UBND tỉnh và của Bộ Công Thương, do đó tỉnh đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vi phạm.

Tỉnh cũng yêu cầu thủy điện này phải thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của tỉnh là phải mở tất cả năm cửa van, không tích nước khi chưa có sự đồng ý của UBND tỉnh.

Ông Phan Ngọc Thọ cụng chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh rà soát lại các thủ tục cấp phép xây dựng dự án thủy điện Thượng Nhật để báo cáo Ủy ban tỉnh để báo cáo Bộ Công Thương xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 14-11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành công điện khẩn yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Miền Trung (chủ đầu tư) mở hoàn toàn năm cửa van của nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Cùng ngày UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Nam Đông, Công an xã Thượng Nhật giám sát 24/24 giờ việc chấp hành mở hoàn toàn năm cửa van nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Ngay trong trưa ngày 14-11, thủy điện này đã mở hoàn toàn năm cửa van. Tuy nhiên, ông Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, cho biết khi cơn bão số 13 đi qua, chiều 15-11, thủy điện này đã đóng bốn cửa van và tiếp tục tích nước trái phép.

Dự án Thủy điện Thượng Nhật có công suất 11MW. Hiện dự án này chưa được cấp phép tích nước nhưng chủ đầu tư nhiều lần tự ý tích nước hồ, gây nguy hiểm cho vùng hạ du, nhất là trong thời điểm bão lũ.