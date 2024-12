Thời tiết ngày 13-12: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hứng mưa rét, nhiệt độ giảm sâu 13/12/2024 07:12

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết ngày 13-12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C. Từ đêm 13-12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-170 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (100 mm/giờ).