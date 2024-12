Thời tiết ngày 22-12: Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông gây mưa cho khu vực Trung Bộ 22/12/2024 07:38

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng thành áp thấp nhiệt đới cùng với không khí lạnh, ở khu vực Trung và Nam Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm, có nơi trên 500 mm. Khu vực phía đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 200 mm.