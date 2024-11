Thời tiết ngày 25-11: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tới Bắc Trung Bộ mưa to 25/11/2024 07:08

(PLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 25-11, phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh. Khu vực Hà Nội tối và đêm 25/11 có mưa rải rác. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 25-11, phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh. Khu vực Hà Nội tối và đêm 25/11 có mưa rải rác. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ chiều ngày 25/11 mưa lớn giảm dần.