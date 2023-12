Thống kê kinh ngạc: MU, Man City mất điểm trầm trọng, Chelsea cải thiện rất lớn

Theo một thống kê mới từ Opta, Manchester United và Manchester City đã mất điểm trầm trọng ở Premier League mùa giải này. Số liệu thống kê cũng cho thấy Chelsea đã tiến bộ hơn so với mùa giải trước, mặc dù trong mắt nhiều người, đoàn quân của Mauricio Pochettino vẫn chưa có sự bứt phá.

Chỉ số này cho thấy sự khác biệt về điểm số của một đội ở mùa giải này so với các trận đấu tương tự ở mùa giải trước. Cả MU và Man City đều có ít điểm hơn, trong khi Chelsea có nhiều hơn sáu điểm so với mùa giải Premier League 2022 - 2023.

Man City và MU sa sút rất nhiều so với mùa trước, còn Chelsea thăng tiến. ẢNH: SUN SPORTS

Đội giành cú ăn ba lịch sử của Pep Guardiola có ít hơn 12 điểm, trong khi kình địch của Man City là MU kém hơn 7 điểm so với mùa trước. Man City chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất ở Premier League 2023 - 2024, cũng như đã để thua 3 trận ở mùa này.

Đó là 3 thất bại của Man City trước Wolves, Arsenal và Aston Villa, nơi đoàn quân của Pep Guardiola đã thu về tổng cộng bảy điểm ở mùa giải trước. Phản ứng với số liệu thống kê trên mạng xã hội, một cổ động viên Man City đã nói đùa: “Chúng tôi không thể cạnh tranh”.

Về phần MU, “Quỷ đỏ” đã thua 7 trận ở Premier League mùa này. Đội bóng đang gặp khó khăn của Erik ten Hag đã bị đánh bại bởi Tottenham, Arsenal, Brighton, Crystal Palace, Man City, Newcastle và Bournemouth trong 17 trận đấu ở Premier League.

MU của Erik Ten Hag ít hơn 7 điểm so với mùa trước. ẢNH: AP

Man City của Pep Guardiola mất đến 12 điểm so với mùa trước. ẢNH: GETTY

Sự sa sút về kết quả của hai đội bóng thành Manchester so với mùa giải trước trái ngược với sự cải thiện của Chelsea. The Blues đang trên đường vượt qua vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League mùa trước, vị trí thấp nhất kể từ năm 1994, sau sự xuất hiện của Mauricio Pochettino. Chelsea có nhiều hơn 6 điểm so với cùng giai đoạn mùa trước nhờ những trận hòa với Liverpool, Arsenal và Man City, cũng như chiến thắng 4-1 trước Tottenham.

Tuy nhiên, Chelsea vẫn đang đứng tận ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League. Một cổ động viên đối thủ của The Blues bình luận: "Hãy tưởng tượng Chelsea +6 và vẫn ở vị trí thứ 10 Premier League”.

Chelsea thăng tiến vượt bậc với 6 điểm nhiều hơn so với cùng giai đoạn mùa trước. ẢNH: GETTY

Ở những nơi khác, Aston Villa và Tottenham đều có thêm 9 điểm so với mùa trước, trong đó Liverpool cũng có thành tích tốt hơn mùa giải trước với 4 điểm nhiều hơn. Tuy nhiên, Arsenal và Newcastle United kém hơn một chút với ít hơn một điểm.

Chênh lệch về điểm số giữa mùa giải Premier League hiện tại so với mùa trước của một số CLB lớn: Arsenal -1 điểm Aston Villa +9 điểm Chelsea +6 điểm Liverpool +4 điểm Manchester City -12 điểm Manchester United -7 điểm Newcastle United -1 điểm Tottenham +9 điểm (Nguồn: Opta)

PHẠM QUANG