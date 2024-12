Thông tư 79/2024/TT-BCA: Có thể đăng ký xe ngoài giờ làm việc từ 1-1-2025 15/12/2024 05:30

Thông tư 79/2024/TT-BCA thay thế Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2025. Trong đó, có nhiều quy định mới so với hiện nay.

Thông tư 79/2024/TT-BCA chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2025. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đăng ký xe ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 79/2024/TT-BCA quy định về một trong những trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe và cán bộ đăng ký xe như sau.

Cơ quan đăng ký xe phải tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe các ngày làm việc trong tuần.

Trường hợp cần thiết, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định và thông báo công khai việc tổ chức tiếp nhận đăng ký xe ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ.

Bố trí cán bộ đăng ký xe thường xuyên kiểm tra hệ thống đăng ký, quản lý xe, tiếp nhận hồ sơ để đảm bảo giải quyết đăng ký xe đúng thời gian theo quy định.

Hiện hành Thông tư 24/2023/TT-BCA chưa có quy định này.

Xe sản xuất lắp ráp và nhập khẩu được đăng ký online

Thông tư 79/2024/TT-BCA còn quy định về việc xe sản xuất lắp ráp và nhập khẩu được đăng ký online.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 14, công dân Việt Nam có thể đăng ký xe bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho xe sản xuất lắp ráp và nhập khẩu.

Trước đây, Điều 9 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định chỉ xe sản xuất, lắp ráp trong nước được đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Không phải đổi đăng ký xe khi chuyển nơi cư trú

Trước đây, khoản 3 Điều 6 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thay đổi địa chỉ trụ sở, nơi cư trú sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chủ xe phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Tuy nhiên, theo Điều 6 Thông tư 79/2024/TT-BCA, trách nhiệm đổi đăng ký xe khi chủ xe thay đổi nơi cư trú đã được bãi bỏ.

Chủ xe chỉ phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi thông tin về tên chủ xe, số định danh của chủ xe hoặc khi hết thời hạn chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Nếu có nhu cầu, chủ xe vẫn được đổi chứng nhận đăng ký xe theo địa chỉ mới theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Thông tư 79/2024/TT-BCA.

Biển số xe trúng đấu giá sẽ được gắn tem nhận diện

Thông tư 79/2024/TT-BCA cho phép đấu giá biển số ô tô cá nhân, biển số ô tô kinh doanh vận tải (nền vàng, chữ và số màu đen) và biển số xe máy.

Giá khởi điểm cho biển số ô tô là 40 triệu đồng; biển số xe mô tô, xe gắn máy là 5 triệu đồng.

Biển số xe trúng đấu giá sẽ được gắn tem nhận diện riêng. Biển số xe trúng đấu giá có gắn tem nhận diện nền màu đỏ và màu vàng, chữ màu xanh (khoản 5 Điều 37 Thông tư 79/2024/TT-BCA).

Tem nhận diện biển số xe trúng đấu giá nền màu đỏ và màu vàng, chữ màu xanh; hình tròn, đường kính 30mm, được thiết kế bằng phần mềm thiết kế bảo an chuyên dụng, chống sao chép làm giả. Tem được in màu bằng mực chống phai trên chất liệu đề can bóc dán (theo Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư 79/2024/TT-BCA).

Người trúng đấu giá biển số xe có nghĩa vụ nộp đủ tiền trong thời hạn 30 ngày từ thời điểm có thông báo kết quả trúng đấu giá. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số xe.

Sau thời hạn 30 ngày, người trúng đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền thì biển số xe sẽ được đấu giá lại, hoặc chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Nếu người trúng đấu giá bỏ cọc sẽ không được hoàn trả tiền đặt trước, tiền đã nộp và không được tham gia đấu giá biển số xe trong 12 tháng.

Khách hàng trúng đấu giá biển số xe phải làm thủ tục đăng ký xe để gắn biển số trong 12 tháng, trường hợp bất khả kháng được kéo dài thêm 6 tháng. Quá thời hạn này, biển số xe được đấu giá lại hoặc chuyển vào hệ thống đăng ký và không được hoàn trả số tiền đã nộp.