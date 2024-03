Thử thách lớn cho Futsal Việt Nam

(PLO)- Các đội khách rất mạnh của làng Futsal thế giới như Iran, Morocco hay ẩn số New Zealand đều tuyên bố chơi hết mình ở giải tứ hùng Futsal quốc tế TP.HCM 2024 khai mạc ngày 28-3 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.

Giải Futsal giao hữu Quốc tế TP.HCM 2024 có bốn đội tham dự gồm đội tuyển Iran đang xếp hạng 7 thế giới, Morocco đứng thứ 8 thế giới và số 1 ở châu Phi, New Zealand và Việt Nam. Ngay cả ẩn số Futsal New Zealand dù đứng hạng 49 thế giới cũng vừa có màn soán ngôi Quần Đảo Solomon để trở thành đại diện duy nhất của châu Đại Dương giành quyền tranh tài ở Futsal World Cup 2024.

Futsal Việt Nam và các nước tất bật chuẩn bị săn vé World Cup 2024 (PLO)- Tuyển Futsal Việt Nam và nhiều nước khác đang tất bật chuẩn bị săn vé cho World Cup vào tháng 10.

Nhớ tại giải Futsal Quốc tế CFA 2018 diễn ra tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), đội tuyển Futsal Việt Nam từng đại thắng New Zealand 7-0 để giành ngôi á quân nhưng thời thế nay đã khác. Đáng tiếc chủ nhà Việt Nam vắng một số cựu binh do chấn thương nên không có đội hình mạnh nhất.

HLV Diego Giustozzi Raul của Futsal Việt Nam chia sẻ: “Đây là giải tập huấn quan trọng cho các cầu thủ trẻ của chúng tôi nâng cao trình độ khi gặp các đối thủ mạnh. Chúng tôi không có lực lượng mạnh nhất, nhưng cũng là một cơ hội rất tốt cho các tài năng trẻ thể hiện mình. Trước khi góp mặt ở giải châu Á, chúng tôi còn 2-3 giải đấu chất lượng khác để hoàn chỉnh danh sách 14 cầu thủ tốt nhất”.

HLV Diego Giustozzi Raul không có đội hình tốt nhất nhưng cuộc chơi lớn ở giải Quốc tế TP.HCM sẽ giúp ông có nhiều chọn lựa tài năng trẻ. Ảnh: ANH VIÊN.

Tiếp lời thầy, đội trưởng Phạm Đức Hòa bộc bạch: “Sau hơn một tháng rèn luyện tích cực, chúng tôi đã hoàn thiện các khâu tấn công và phòng ngự lẫn tập các tình huống cố định. Do vắng một số trụ cột do chấn thương, Futsal Việt Nam buộc phải thay đổi sơ đồ chiến thuật và cách chơi, đồng thời triệu tập người thay thế. Những sự bổ sung nhân sự này giúp Ban huấn luyện xem xét và đánh giá các tuyển thủ trẻ có đáp ứng tốt yêu cầu cho giải châu Á sắp tới hay không”.

HLV Marvin Eakins của tuyển Futsal New Zealand bày tỏ: “Chúng tôi rất vui khi là khách mời ở giải đấu có đến ba đội bóng đẳng cấp thế giới. Đội hình của New Zealand còn non trẻ, có trình độ khiêm tốn. Qua những trận đấu, chúng tôi sẽ nhìn nhận lại mình để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc chơi lớn thế giới”.

Trong khi đó, HLV Adil Sayeh của tuyển Futsal Marocco tiết lộ: “Chúng tôi đến Việt Nam với đội hình B tuyển quốc gia, do đội chính thức bận đá giải châu Phi. Mục tiêu của Marocco là thi đấu cọ xát, nên chuyện thắng thua không phải quan trọng nhất.

Bốn đội tuyển Futsal quốc gia đều hứa hẹn sẽ chơi hết mình để hoàn thiện lực lượng cho những mục tiêu lớn tương lai. Ảnh: ANH VIÊN.

Các học trò của tôi dù còn trẻ nhưng không kém. Họ chính là nguồn đầu tư lớn trong một dự án dài hơi để trở thành lực lượng kế thừa cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi biết rõ Futsal Việt Nam và Iran rất mạnh, còn Futsal New Zealand là đội tuyển đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup cũng không phải dạng vừa. Đây là một cơ hội rất tốt cho Morocco học hỏi, nâng cao trình độ lẫn kinh nghiệm cho tương lai”.

Giải giao hữu Futsal Quốc tế TP.HCM 2024 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (Quận 11) từ ngày 28-3 đến ngày 31-3. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn ba lượt tính điểm xếp hạng. Đội vô địch nhận thưởng 5.000 ngàn USD, hạng nhì 3.000 USD và hạng ba nhận 1.000 USD.

Hai đại diện nước ngoài toàn thắng vào bán kết giải Futsal TP.HCM (PLO)- Hai khách mời từ Thái Lan và Malaysia vào bán kết giải Futsal TP.HCM mở rộng lần thứ 15-LS Cup 2023 với ngôi nhất bảng...

ANH NHẬT