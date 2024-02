Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc: 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành công an năm 2024

Đó là chia sẻ của Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trong cuộc phỏng vấn với Báo điện tử Chính phủ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công tác nắm tình hình, tham mưu, dự báo chiến lược là điểm sáng

. Thưa Thứ trưởng, năm 2023, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành, địa phương bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng; đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều tra, làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự. Xin Thứ trưởng chia sẻ về những kết quả nổi bật của lực lượng CAND trong công tác giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong năm 2023?

+ Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc: Năm 2023 là một năm có rất nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xu hướng chung là khó khăn tăng lên.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sát sao của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp; sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, toàn lực lượng CAND đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đúng như yêu cầu mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị của Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết công tác năm 2022 đã đặt ra, đó là "năm sau cao hơn năm trước, năm 2023 tốt hơn, cao hơn năm 2022".

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc

Bao trùm nhất là giữ vững an ninh quốc gia, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, trật tự, kỷ cương, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng đối ngoại của đất nước; người dân được sống cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, lành mạnh hơn.

Cụ thể, công tác nắm tình hình, tham mưu, dự báo chiến lược là điểm sáng. Qua việc nắm vững tình hình thế giới, khu vực, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp, lực lượng công an đã có những đóng góp quan trọng trong những thành tựu có tính bước ngoặt về đối ngoại, điểm sáng về phát triển kinh tế năm 2023 của đất nước.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, lực lượng công an không chỉ phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ cơ sở; mà còn tiếp tục củng cố vành đai an ninh từ xa, giải quyết các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh từ ngoài biên giới lãnh thổ.

Lực lượng CAND đã đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao. Liên tục mở các đợt cao điểm, chủ động nhận diện, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tỉ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm tội về trật tự xã hội cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao là 2,01%, bắt và vận động đầu thú, thanh loại trên 1.700 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; giải quyết hơn 146.000 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, qua đó kiềm chế sự gia tăng tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, người dân cảm nhận được cuộc sống an ninh, an toàn, bình yên hơn.

Lực lượng công an còn là lực lượng gương mẫu, đi đầu trong xây dựng Chính phủ điện tử, được đồng chí Thủ tướng Chính phủ đánh giá là điểm sáng của Bộ Công an, trong đó hoàn thành 224/224 dịch vụ công, không những phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế-xã hội, quản trị xã hội, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp mà còn tạo nền tảng cơ bản để chuyển đổi trạng thái các mặt công tác công an từ thủ công sang áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, tạo động lực và truyền cảm hứng cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện chuyển đổi số.

Công tác hoàn thiện pháp luật tạo dấu ấn đột phá, vượt chỉ tiêu pháp lệnh của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ giao. Trong lịch sử Quốc hội, Bộ Công an là Bộ đầu tiên tham mưu trình Quốc hội thông qua 5 luật trong 1 năm, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp bách, phục vụ sự nghiệp bảo vệ ANTT.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai thiết thực, gắn với phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", hỗ trợ nhà ở, tạo cơ hội an cư cho hàng nghìn hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Lực lượng CAND tiếp tục thể hiện rõ nét vai trò gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trước hết là phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Trong năm 2023, tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị, địa phương tiếp tục được kiện toàn tinh, gọn, mạnh, giảm 300 đơn vị cấp phòng, 1.300 đơn vị cấp đội. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an tiếp tục được nâng cao về năng lực và chất lượng; luôn nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó (năm 2023, 14 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, 142 đồng chí bị thương để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân).

. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, tiêu cực và điều tra, khám phá các "đại án" kinh tế thời gian qua đạt nhiều kết quả rất quan trọng, đã góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước... Thứ trưởng có thể cho biết dấu ấn đột phá của lực lượng CAND trên lĩnh vực này trong năm vừa qua?

+ Tiếp tục phát huy kết quả của các năm trước đây, năm 2023 công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực được lực lượng CAND triển khai không ngừng, không nghỉ, quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, xuyên suốt hơn, đã phát hiện điều tra, xử lý với hơn 4.400 vụ, hơn 6.300 đối tượng phạm tội về kinh tế; hơn 800 vụ, gần 2.300 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng cả về số vụ và số đối tượng so với năm 2022.

Lực lượng CAND đã đấu tranh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

Qua đó, có thể thấy một số dấu ấn nổi bật. Đó là: Đã kết thúc điều tra, phối hợp đưa ra truy tố, xét xử nhiều vụ án lớn với quy mô, tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, tháo gỡ được nhiều "điểm nghẽn" trong điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực, phục vụ truy tố, xét xử thành công ngay cả khi bị can đầu vụ bỏ trốn chưa bắt được; đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản đối với cả những đối tượng là chủ doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Đã nhận diện, phát hiện, điều tra nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực mới, có chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, như: Khoáng sản, xăng dầu, điện lực...

Đã tăng cường chỉ đạo công an các địa phương đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, qua đó công an nhiều địa phương đã có sự bứt phá trong phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng, tiêu cực, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn điều tra có bước tiến mới, thu hồi triệt để hơn tài sản trong các vụ án cho nhà nước, chiếm tỉ lệ cao so với thiệt hại xảy ra (chỉ tính riêng năm 2023, đã thu hồi, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn, tạm dừng giao dịch hơn 230.000 tỷ đồng).

Lực lượng công an cũng tăng cường phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, qua đó đã tham mưu hoàn thiện cơ chế, quy định pháp luật, tạo nền tảng vững chắc cho công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tinh thần phục vụ nhân dân là mục tiêu cao nhất

Trong sự đổi thay mạnh mẽ Chính phủ số năm 2023, xin Thứ trưởng cho biết, Bộ Công an đã phát huy vai trò Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ như thế nào? Đề án đi vào cuộc sống mang lại nhiều tiện ích cho công dân số, các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Thứ trưởng có thể chia sẻ về những nỗ lực của lực lượng công an cơ sở trong quá trình triển khai, thực hiện, những lợi ích to lớn mà Đề án 06 mang lại cho người dân!

+ Đề án 06 là nhiệm vụ quan trọng, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, là bước cải cách rất lớn với tinh thần phục vụ nhân dân là mục tiêu cao nhất, được Thủ tướng Chính phủ đánh giá là "một trong những điểm sáng của chuyển đổi số trong 2 năm qua".

Phát huy vai trò Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, Bộ Công an đã tích cực triển khai các mặt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn; chủ động phát hiện, tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ nhiều "điểm nghẽn" trong triển khai thực hiện Đề án. Chủ trì xây dựng và tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia. Duy trì giao ban hàng tháng và trực tiếp làm việc với từng bộ, ngành để bàn giải pháp, trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về pháp lý, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, an ninh an toàn, bảo mật, kinh phí triển khai và thúc đẩy thực hiện các nội dung của Đề án. Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Từ khi triển khai thực hiện Đề án đến nay, bên cạnh yêu cầu bảo đảm công tác thường xuyên, thực hiện tốt nhiệm vụ một trong những lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch COVID-19, hàng vạn cán bộ công an các cấp, nhất là công an cấp cơ sở đã không quản khó khăn vất vả, gác lại niềm vui và công việc gia đình, tranh thủ từng phút, từng giờ, làm việc xuyên đêm, thậm chí không có ngày nghỉ lễ, ngày cuối tuần, trực tiếp "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để rà soát, đối chiếu, bổ sung "làm sạch" dữ liệu quốc gia về dân cư và hỗ trợ người dân làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp, cài đặt, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng và kích hoạt định danh điện tử... Qua đó, đã góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ, các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong Đề án, bảo đảm dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống".

Sau 2 năm thực hiện Đề án 06, với sự chỉ đạo quyết liệt và sự sáng tạo, bản lĩnh trong tổ chức thực hiện, các mục tiêu cơ bản của Đề án 06 đã cơ bản đạt được. Người dân đã được hưởng nhiều tiện ích từ những kết quả của Đề án. Nổi bật như: 38/53 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó, có 36 dịch vụ công được thực hiện toàn trình, người dân có thể thực hiện bất cứ thời điểm nào, nơi nào, không phải tiếp xúc trực tiếp với cơ quan nhà nước, cắt giảm giấy tờ, chi phí đi lại, điển hình như: Thông báo lưu trú (tỉ lệ 97%) với hơn 6 triệu người dân thực hiện; hơn 2 triệu thí sinh thực hiện đăng ký thi trực tuyến, giúp người dân không phải mua hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian xét tuyển, cha mẹ học sinh không phải nghỉ làm, giảm ùn tắc giao thông; thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến đạt tỷ lệ 92,29%...

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người già yếu. Ảnh: CAND

Người dân đã được cung cấp các giấy tờ bảo đảm các hoạt động, công việc hàng ngày trên môi trường mạng; thông qua việc kết nối, chia sẻ, tích hợp các loại giấy tờ, người dân được hưởng nhiều tiện lợi, đây là nền tảng để thực hiện các tiện ích công dân số trong thời gian tới. Người dân cũng bước đầu được hưởng các tiện ích khác, như vay tín chấp ngân hàng phục vụ tiêu dùng thông qua giải pháp chấm điểm khả tín từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khám sức khỏe bằng sổ sức khỏe điện tử (tại địa bàn Hà Nội)…

Những kết quả trên góp phần tiết kiệm thời gian, công sức, đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội

Xin Thứ trưởng cho biết những công tác trọng tâm ngành công an sẽ triển khai trong năm 2024?

+ Năm 2024 là năm "tăng tốc" để đến năm 2025 là năm "về đích" thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; dự báo sẽ có nhiều thách thức mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao, áp lực ngày càng lớn trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Lực lượng CAND sẽ tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu cao nhất, mục tiêu bao trùm là giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trong đó, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm sau.

Một là, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND. Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, làm tốt công tác tham mưu chiến lược và bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người.

Hai là, chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; hạn chế tối đa các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ đầu và tại cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND: “Bản lĩnh vững vàng, công việc mẫn cán, nghiệp vụ tinh thông, điều lệnh mẫu mực, lối sống nhân văn”

Ba là, đổi mới công tác quản lý nhà nước về ANTT theo hướng tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ; nâng cao chất lượng công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp; công tác tham mưu, nghiên cứu chiến lược.

Bốn là, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm tốt công tác dân vận gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế, xây dựng lòng tin chính trị vững chắc trên lĩnh vực ANTT.

Năm là, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND.

. Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Lực lượng CAND luôn đặt lên hàng đầu, trên hết, trước hết nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật, tạo môi trường thuận lợi, an ninh, an toàn để phát triển kinh tế-xã hội, để mỗi người dân, doanh nghiệp yên tâm lao động, cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và ấm no, hạnh phúc. Bộ Công an mong muốn và tin tưởng rằng mỗi người dân Việt Nam, mỗi doanh nghiệp sẽ không ngừng phấn đấu vươn lên, làm giàu chính đáng với tinh thần đoàn kết, yêu nước, thượng tôn pháp luật, đóng góp xứng đáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng CAND trong bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, vì sự bình yên cuộc sống, sự thịnh vượng bền vững của dân tộc Việt Nam.

