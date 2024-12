Thủ tướng chỉ đạo triển khai ngay giai đoạn 2 sân bay Gia Bình 23/12/2024 11:19

Thủ tướng vừa có ý kiến giao Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư giai đoạn 2 dự án xây dựng sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) song song với giai đoạn 1 vừa khởi công vào ngày 10-12. Mục đích, bảo đảm đồng bộ, xây dựng thành sân bay đa năng, có chức năng chuyên dùng tương đương cấp 4E (theo tiêu chuẩn của ICAO).

Bộ Công an cũng cần tranh thủ tối đa mọi nguồn lực với quyết tâm cao, tổ chức triển khai dự án với mục tiêu “3 nhất”: Thi công nhanh nhất, chất lượng tốt nhất, chi phí thấp nhất, hoàn thành dự án trước ngày 30-6-2026, đạt công trình điểm, kiểu mẫu để các bộ, ngành, địa phương học tập, làm theo.

Trường hợp dự án vượt tiến độ, hoàn thành trước ngày 31-12-2025, Chính phủ, Thủ tướng sẽ có hình thức biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Thêm vào đó, Thủ tướng cũng nhắc Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan và tỉnh Bắc Ninh tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng, vốn đầu tư, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công, xây dựng dự án.

Mô phỏng sân bay Gia Bình.

Bộ GTVT được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương nghiên cứu, hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án. Song song đó, nghiên cứu, triển khai các phương án đường giao thông kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội bảo đảm nhanh nhất, đẹp và hiện đại nhất, hiệu quả nhất vì mục tiêu lâu dài.

Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nghiên cứu, triển khai các hạng mục công trình xây dựng sân bay Gia Bình thành sân bay đa năng nhằm khai thác phù hợp, có hiệu quả sân bay cho hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đón khách quốc tế, chia sẻ cho sân bay Nội Bài.

Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Bắc Ninh sớm bàn giao mặt bằng dự án, phối hợp Bộ GTVT để làm đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội rộng từ 80m - 100m.

Dự án sân bay Gia Bình được xây dựng tại xã Xuân Lai và thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, diện tích khoảng 125 ha. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, đây sẽ là sân bay trực thăng cấp 3, quân sự cấp 3, dân dụng tương đương cấp 3C theo tiêu chuẩn của ICAO.

Sân bay có thể bảo đảm cất, hạ cánh cho các loại trực thăng Chinook CH-47D, Mi-8, Mi-171, máy bay vận tải Casa-295.

Nếu được đầu tư hoàn thiện, sân bay không chỉ là nơi dự bị cho hoạt động bay của Quân chủng Phòng không Không quân (Bộ Quốc phòng) mà còn là nơi dự bị cho các sân bay trong khu vực khi có tình huống khẩn cấp. Nơi đây cũng có thể đảm bảo hoạt động của các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính khách quốc tế trên các loại máy bay cánh bằng loại lớn.