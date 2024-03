Thủ tướng: Nghiên cứu đầu tư đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành 29/03/2024 15:10

Ngày 29-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Thực hiện "6 hơn"

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết khối lượng công việc triển khai năm 2024 và thời gian tới là rất lớn. Do đó, ông yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thực hiện các nhiệm vụ triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải phấn đấu thực hiện "sáu hơn". Cụ thể, đề cao trách nhiệm thực thi công vụ nhiều hơn; bảo đảm tiến độ thi công nhanh hơn, kịp thời hơn; chất lượng các dự án, công trình phải tốt hơn; kỹ thuật, mỹ thuật, công nghệ phải cao hơn, phù hợp hơn.

Các địa phương phải xử lý các vấn đề liên quan giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, đường hậu cần, các công trình kỹ thuật… cho các dự án nhanh hơn, hiệu quả hơn. Cuối cùng là làm tốt hơn việc xử lý môi trường, ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị tác động bởi các dự án.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ GTVT chỉ đạo các chủ đầu tư, yêu cầu các nhà thầu phối hợp với các địa phương sớm hoàn thiện các thủ tục bảo đảm đủ trữ lượng và công suất để có thể khai thác các mỏ thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Bộ GTVT chỉ đạo các doanh nghiệp dự án, nhà thầu tập trung hoàn thiện các thủ tục, thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “bàn làm, không bàn lùi”, bảo đảm hoàn thành hai dự án thành phần đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt, Cam Lâm-Vĩnh Hảo trước 30-4-2024.

Đồng thời, đôn đốc các nhà thầu hoàn thành các công việc để khai thác các mỏ vật liệu xây dựng, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đẩy mạnh thi công các dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025, các dự án đường bộ trục Đông Tây như Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột và Biên Hòa-Vũng Tàu.

Cùng với đó, hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây-Tân Phú để sớm trình Thủ tướng phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ để sớm khởi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-ngã ba Trung Sơn, Dự án Mỹ An-Cao Lãnh.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, UBND tỉnh Đồng Nai chuẩn bị tài liệu báo cáo Quốc hội đối với nội dung bố trí tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và tuyến giao thông T1, T2 vào khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn thuộc Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Theo Thủ tướng, cần rà soát việc bố trí nút giao kết nối các tuyến đường bộ cao tốc với mạng lưới giao thông nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các vùng, địa phương.

Song song đó, khẩn trương nghiên cứu tổng thể kết nối giao thông giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bao gồm đầu tư đường sắt kết nối (trên cao hoặc đi ngầm).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại phiên họp. Ảnh: VGP

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, sớm khởi công các dự án mới

Về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị để giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 trước ngày 30-4-2024. Dự án cao tốc trục Đông-Tây và hai dự án vành đai cũng phải hoàn thành trong quý 2-2024.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều địa phương đã làm rất tốt, nhưng một số địa phương làm chưa tốt.

"Không câu nệ gì cả, phải xuống cơ sở lắng nghe ý kiến người dân xem họ muốn gì, đề xuất gì, đặt mình vào địa vị của họ. Còn một hộ dân cũng phải xuống, mình không xuống thì ai xuống" - Thủ tướng nêu rõ.

Riêng tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng yêu cầu tăng cường nhân lực để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án Vành đai 3 TP.HCM, Tân Vạn-Nhơn Trạch, Biên Hòa-Vũng Tàu, đường kết nối Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. “Phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&ĐT sớm phê duyệt điều chỉnh dự án giải phóng mặt bằng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành” – ông nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng chỉ đạo cụ thể từng địa phương phối hợp với các bộ, ngành để xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan cung cấp vật liệu xây dựng thông thường, trong đó có cát biển cho xây dựng các dự án.

Phối hợp hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án trên địa bàn để sớm khởi công các dự án đường bộ TP.HCM-Mộc Bài, Gia Nghĩa-Chơn Thành, Hòa Bình-Mộc Châu, Ninh Bình-Hải Phòng, Tân Phú-Bảo Lộc, Bảo Lộc-Liên Khương, TP.HCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành, Hữu Nghị-Chi Lăng, Hòa Bình-Mộc Châu, Cao Lãnh-An Hữu…

TP.HCM và Hà Nội tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để sớm hoàn thành các thủ tục đủ điều kiện đưa dự án đường sắt đô thị Bến Thành-Suối Tiên và Nhổn-Ga Hà Nội đoạn trên cao vào hoạt động.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương đôn đốc các nhà thầu huy động đầy đủ nhân, vật lực để thi công đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đáp ứng kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, Bộ Công an và các ngành, địa phương liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tiêu cực trong quá trình thực hiện dự án.