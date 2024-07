Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 dịp Quốc khánh 2-9 22/07/2024 20:33

Chiều 22-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đây là cuộc họp thứ 4 của Thủ tướng với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương trong vòng 6 tháng qua để thúc đẩy triển khai công trình đường dây 500 kV mạch 3. Thủ tướng cũng nhiều lần trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, động viên các lực lượng thi công trên công trường.

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin về công tác chuẩn bị lễ Quốc tang và cùng các đại biểu thành kính dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân.

Tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa lớn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: NHẬT BẮC

Nhìn lại những kết quả đạt được rất đáng trân trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), các nhà thầu đã tích cực triển khai dự án.

Ông đặc biệt cảm ơn, khâm phục những người thợ điện, kỹ sư, công nhân trên công trường đã thực hiện các công việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhất là ở miền Trung "túi mưa, chảo lửa", mưa làm lở đất, nắng nóng làm nhiệt độ trên công trình nhiều lúc lên đến 50-60 độ…

Trong khi đó, đường dây 500 kV dài 519 km gồm 2 mạch với 24 dây (gấp đôi các đường dây 500 kV mạch đơn), thi công trên địa hình đồi núi hiểm trở, trung bình mỗi cột nặng 100 tấn, cột nặng nhất tới 426 tấn…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", làm việc xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ, đến nay đã cơ bản hoàn thành các công việc quan trọng.

Thủ tướng cũng cho rằng với việc triển khai dự án này, hình ảnh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và những người thợ điện có những thay đổi theo hướng tích cực đối với người dân.

Nhấn mạnh "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân", Thủ tướng chỉ rõ 6 bài học kinh nghiệm quý báu để triển khai tiếp công việc của dự án này và làm các công trình khác.

Trong đó, bài học đầu tiên được người đứng đầu Chính phủ nhắc đến là sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, khoa học, bài bản và tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, động viên, chia sẻ.

Đặc biệt là không để ban quản lý dự án, nhà thầu, công nhân kỹ sư cô đơn trên công trường; phân công công việc rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt điểm việc đó…

"Thần tốc, thần tốc hơn nữa"

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục phát huy những bài học kinh nghiệm đã đúc rút, để làm nốt phần việc còn lại với trách nhiệm cao nhất, phấn đấu hoàn thành công trình trong dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sắp tới, đồng thời thể hiện tình cảm, thành kính tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Thủ tướng, phần công việc còn lại không nhiều như những việc đã làm nhưng rất khó khăn, thách thức do thi công ở những nơi có địa hình hiểm trở, thời tiết vẫn diễn biến xấu, phức tạp.

Mặt khác, ông lưu ý vấn đề đặt ra là tất cả các lực lượng cùng vào cuộc, tập trung vào một số địa điểm thì càng phải tổ chức công việc một cách khoa học, không chồng chéo để đạt hiệu quả cao nhất.

Thủ tướng yêu cầu EVN, EVNNPT quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức; tiếp tục tuyên truyền, tạo khí thế, động lực, cảm hứng, niềm tin lan tỏa trong cả nước, nhất là với các công trình, dự án trọng điểm…

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đơn vị "đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; đã hiệu quả càng hiệu quả hơn nữa", "thần tốc, thần tốc hơn nữa", với tinh thần, trách nhiệm cao nhất hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ông yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo EVN, các chủ đầu tư triển khai nhanh các nhà máy điện có trong Quy hoạch Điện VIII. Bộ Quốc phòng, các Tập đoàn Dầu khí, Viettel phối hợp với EVN để huy động lực lượng công binh, máy móc thiết bị hạng nặng hỗ trợ thi công công trình, nhất là kéo dây qua sông.

Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, không để xảy ra các vấn đề phức tạp trên công trình với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ, tạo khí thế, phong trào, tạo niềm tin, phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Lãnh đạo các địa phương tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, thăm hỏi, động viên đơn vị, cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, nhất là quan tâm điều kiện ăn ở, sinh hoạt, phục vụ trên công trường.

Đồng thời, các địa phương giải quyết tốt việc bồi thường, tái định cư cho người dân, bảo đảm họ di dời đến nơi ở mới có cuộc sống ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được yêu cầu tiếp tục theo dõi, chỉ đạo EVN, EVNNPT tháo gỡ khó khăn trên công trình này. Cạnh đó, rà soát, làm tốt công tác nghiệm thu, chuẩn bị tổng kết, rút kinh nghiệm, phối hợp làm tốt công tác thi đua khen thưởng kịp thời.