Thủ tướng tin tưởng cộng đồng người Việt tại Singapore lớn mạnh, phát triển hơn nữa

(PLO)- Thủ tướng mong cộng đồng người Việt tại Singapore sẽ có những đóng góp thiết thực, hiệu quả về trí tuệ, chất xám, nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chiều 8-2, trong chương trình chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ thân tình với bà con kiều bào và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Phát biểu với bà con người Việt và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện, nhân dịp đầu Xuân Quý Mão, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển đến những tình cảm ấm áp, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp tới cộng đồng người Việt tại Singapore. Ông mong muốn và tin tưởng đây luôn là một cộng đồng sáng tạo, đổi mới, phát huy truyền thống, bản sắc Việt Nam và thúc đẩy vai trò cầu nối giữa hai nước.

Thủ tướng cho biết năm 2022 trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế-xã hội trong nước phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng cho năm 2023.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, môi trường chính trị ổn định, an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng cao; giải ngân vốn FDI năm 2022 trên 22 tỉ USD, cao nhất trong nhiều năm vừa qua.

Có được những thành tựu đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó còn có sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế và sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng Việt Nam tại Singapore.

Thủ tướng cho biết quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua phát triển rất tốt đẹp trên các lĩnh vực. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực hội nhập và phát triển của cộng đồng người Việt tại Singapore, tin tưởng cộng đồng người Việt sẽ lớn mạnh, phát triển hơn nữa, đồng thời chia sẻ với bà con về những khó khăn, vất vả trong thời gian đại dịch COVID-19.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, bà con qua đã đoàn kết, phát huy truyền thống "tương thân tương ái", giúp đỡ nhau vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn để ổn định cuộc sống. Với tinh thần yêu nước, "uống nước nhớ nguồn", luôn hướng về nguồn cội, quê hương, bà con đã tích cực đóng góp cho đất nước, đặc biệt trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

"Đây là những nét đẹp truyền thống và quý báu của dân tộc Việt Nam chúng ta dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Singapore, là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những thành tựu trong phát triển đất nước ngày nay đều có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng hơn 5,3 triệu bà con người Việt Nam ở hơn 130 quốc gia trên thế giới, trong đó có cộng đồng tại Singapore.

Thời gian tới, Thủ tướng mong cộng đồng người Việt tại Singapore, trong đó có các chuyên gia, trí thức Việt kiều, chủ động có những đóng góp thiết thực, hiệu quả về trí tuệ, chất xám, nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; hiến kế cho việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Singapore, nhất là trong các lĩnh vực Singapore có thế mạnh như đổi mới sáng tạo, công nghệ số, tài chính…

Thủ tướng chia sẻ, ghi nhận những trăn trở, tâm tư, nguyện vọng, trả lời cụ thể về các đề xuất của bà con và cho biết sẽ giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung tổng hợp, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp với tinh thần kịp thời, thấu đáo.

Tại buổi gặp mặt, PGS.TS Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore), đã nêu một số đề xuất liên quan tới xây dựng bộ máy các cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách doanh nghiệp nhà nước; phát triển hạ tầng giao thông, giải quyết vấn đề ùn tắc tại hai TP Hà Nội và TP.HCM; xây dựng hệ thống điện đáp ứng nhu cầu phát triển… Về vấn đề này, Thủ tướng cho biết tới nay, trong nhiệm kỳ này đã bố trí được khoảng 500.000 tỉ đồng cho phát triển hạ tầng giao thông, gấp khoảng 3 lần nhiệm kỳ trước. Trong đó đang triển khai hai dự án đường vành đai 4 Hà Nội và vành đai 3 TP.HCM. Thủ tướng cũng đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. “Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cần tiếp tục phát huy bản sắc "ngoại giao cây tre", làm tốt công tác cộng đồng và bảo hộ công dân theo Nghị quyết 36, Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, tích cực hơn nữa triển khai công tác ngoại giao kinh tế trên cơ sở Chỉ thị 15 của Ban Bí thư nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực phục vụ phát triển đất nước” – Thủ tướng nói và đề nghị quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để cộng đồng người Việt tại Singapore phát triển toàn diện, có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

N. THẢO (Theo VGP)