Tiềm năng căn hộ cho thuê rộng mở, bất động sản Dĩ An thu hút đầu tư

BĐS Bình Dương gắn với sự phát triển công nghiệp

Được mệnh danh “thủ phủ công nghiệp” của miền Nam, Bình Dương là một trong những địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương, 6 tháng đầu năm 2022, tổng vốn FDI trên địa bàn tỉnh đạt trên 2,5 triệu USD bằng 180% so với cùng kỳ năm 2021. Tính lũy kế, đến nay Bình Dương đứng thứ 2 cả nước về thu hút FDI với 4.053 dự án, tổng vốn đăng ký đạt hơn 39,55 tỷ USD. (Nguồn)

Số liệu thống kê dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy Bình Dương là tỉnh có nhu cầu thuê bất động sản (BĐS) cao nhất cả nước, đạt 74,5%. Tỷ suất di cư thuần cao nhất cả nước cùng mức giá cho thuê hấp dẫn khiến thị trường căn hộ tại Bình Dương sở hữu tỷ lệ hấp thụ kỷ lục lên tới 97%, theo CBRE. Điều này có nghĩa: Cứ 100 căn hộ được chào bán tại Bình Dương thì có 97 căn được hấp thụ.

Các chuyên gia nhận định: thị trường BĐS Bình Dương gắn liền với sự phát triển công nghiệp. Do đó, khi mức tăng trưởng của dòng vốn FDI sẽ là “chất xúc tác” cho thị trường BĐS Bình Dương phát triển, đặc biệt dòng sản phẩm BĐS cao cấp dành cho giới chuyên gia, quản lý nước ngoài đến Bình Dương để làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp. Khu vực được chú ý và nhiều chuyên ưu tiên lựa chọn là TP. Dĩ An - cửa ngõ giao thương của “thủ phủ công nghiệp”.

Giá trị bất động sản tăng mạnh

Property Guru Việt Nam cho biết, thị trường căn hộ Bình Dương trong 2 năm từ 2018-2020, giá đã tăng đến 68%.

Trong đó, giá BĐS tại TP Dĩ An đang tăng mạnh. Nhiều dự án hiện mở bán với giá cao hơn từ 50 – 70% so với những dự án lân cận trước đó ở mức 40 – 45 triệu đồng/m2. Thậm chí khu trung tâm hành chính Dĩ An chạm mức 60 - 70 triệu đồng/m2.

Việc giá BĐS Dĩ An liên tục lập đỉnh trong những năm vừa qua là điều dễ hiểu. Điều này xuất phát từ vị trí “cửa ngõ giữa các thành phố”, sự nâng cấp cơ sở hạ tầng và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng với nhiều tuyến đường nội tỉnh, quốc lộ, cao tốc, vành đai, cầu vượt...

Theo các chuyên gia, các dự án đầy đủ tiện ích đang có "hấp lực" cực lớn đối với người mua ở thực cũng như các nhà đầu tư. Dự kiến giá bán căn hộ tại đây vẫn tiếp tục tăng trong thời gian tới khi mật độ dân cư đang tăng lên nhanh chóng, quỹ đất trống, đẹp không còn nhiều.

Dĩ An - Tâm điểm phát triển căn hộ cao cấp dành cho giới chuyên gia

Sở hữu tiềm năng khổng lồ chưa khai phá, Dĩ An là khu vực phù hợp nhất để phát triển thành trung tâm lưu trú số 1 của các chuyên gia nước ngoài. Bên cạnh vị trí đắc địa, di chuyển về Tp.HCM trong vòng 30 phút, kèm với hàng loạt hạ tầng đang được triển khai, cũng như các tiện ích quanh khu vực Dĩ An gần như được lấp đầy đã khiến giới chuyên gia lựa chọn nơi này trở thành “nơi an cư mới” cho bản thân và gia đình.

Tại Dĩ an, khu phức hợp Charm City nằm ngay ngã tư 550 sầm uất, chủ đầu tư cho biết tòa tháp Charm Shappire, Charm Ruby đã bàn giao có tỷ suất cho thuê khá cao, 10-12 triệu đồng/tháng cho căn hộ 2 phòng ngủ. Mức tỷ suất này sẽ là tham chiếu triển vọng đối với tòa tháp cao cấp Charm Diamond đang được đưa ra thị trường. Vị trí chiến lược có một không hai sẽ luôn giữ giá trị tài sản tăng trưởng và là kênh đầu tư an toàn so với gửi tiết kiệm ngân hàng hay biến động của thị trường vàng, chứng khoán.

Chủ đầu tư Charm Group chia sẻ: “Chúng tôi phát triển Charm City để nơi đây sẽ là nơi đáng sống đẳng cấp bậc nhất Dĩ An với hệ tiện ích vượt trội, kiến tạo cộng đồng cư dân tinh hoa và để hành trình trở về nhà là hành trình đáng mong đợi nhất của mỗi cư dân.

Charm Diamond tiếp tục được chủ đầu tư Charm Group giới thiệu ra thị trường với mức giá trung bình 35 triệu/m2 cho một căn hộ cao cấp cùng chính sách thanh toán ưu việt. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% đợt đầu và 25% đến khi nhận nhà. Chính sách này giúp khách hàng dễ dàng cân đối dòng tiền thanh toán, chia nhỏ dòng vốn và đảm bảo tính an toàn, hiệu quả cho suất đầu tư tại Charm Diamond. Với tiềm năng cho thuê căn hộ hiện nay tại Bình Dương, chủ sở hữu sẽ không phải lo về giá thuê hay tỉ suất lấp đầy.