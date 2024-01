Tìm thủ lĩnh mới ở tuyến phòng ngự

Dày dạn kinh nghiệm nhất là Duy Mạnh thì đang ở trong quá trình hồi phục chấn thương và trung vệ của Hà Nội trầm tĩnh cũng không phải là mẫu cầu thủ chỉ huy giàu bản lĩnh.

Tuyến phòng ngự từng là chỗ dựa lớn của đội tuyển Việt Nam với cách đá thủ chặt và chờ thời cơ phản công hiện tại không mạnh như hơn năm năm qua. Ông thầy người Pháp từng sử dụng ba trung vệ trẻ gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình, Phan Tuấn Tài do một số trụ cột bị chấn thương buộc ông phải triệu tập một số cái tên mới như Ngọc Bảo, Tuấn Dương.

Nguyễn Filip có thể là thủ lĩnh mới ở hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tuy nhiên, để ông Troussier tìm ra phiên bản Quế Ngọc Hải không chút dễ dàng. Tân binh của B. Bình Dương có phẩm chất chỉ huy mà đến giờ nhiều người vẫn tiếc giá như còn Hải trong đội hình thì có thể không bị Iraq đánh bại ở giây bù giờ cuối cùng tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 hồi tháng 11.

Quế Ngọc Hải cũng từng đương đầu với những đội tuyển giỏi như Nhật Bản (Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022), hay chạm trán nhiều lần với Iraq, Indonesia nên biết cách trợ giúp đồng đội chống chọi lại với các chân sút lão luyện. Ở tuyển Việt Nam bây giờ gần như chỉ mong đợi vào Việt Anh dù chưa đủ lớn, hoặc Duy Mạnh có đầy đủ phong độ ra sân.

Cũng có thể ông Troussier trông chờ vào thủ môn Nguyễn Filip mới nhập tịch, khi người gác đền từng lên tuyển Cộng hòa Czech. Thủ thành của Công an Hà Nội hiện là chọn lựa số 1 sau khi Văn Lâm rời đội vì chấn thương. Anh có hình thể cao to, thành thạo ở môi trường bóng đá châu Âu nên có thể trở thành một thủ lĩnh mới ở tuyến phòng ngự. Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công dễ dàng hơn khi chạm trán đối thủ bị đánh giá chiếu dưới Indonesia nhưng rất nhiều khả năng phải co cụm phòng ngự lúc đụng độ Nhật Bản và Iraq.

TẤN PHƯỚC