Tin nóng 15-11: Rúng động lời khai của tài xế say 'bí tỉ' lái ô tô tông chết người ở Bình Dương 16/11/2024 07:35

(PLO)- Tài xế say 'bí tỉ' tông hàng loạt xe ở Bình Dương khai gì?; Bà Trương Mỹ Lan bị VKS đề nghị y án tử hình trong tội tham ô tài sản; VKS: Không có căn cứ xem xét kháng cáo giảm nhẹ hình phạt của cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn.

Tài xế say 'bí tỉ' tông hàng loạt xe ở Bình Dương khai gì?; Bộ VH-TT&DL đang rà soát các văn bản về trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng; Sở VH&TT TP.HCM phản hồi vụ Đàm Vĩnh Hưng hát ở Mỹ khi đang bị cấm diễn; Chuyên án VN10: 4 nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng; Sự chuyển mình của Công an quận, huyện; Điều tra vụ ô tô cháy rụi dưới chân đèo Con Ó; Củng cố hồ sơ khởi tố tài xế xe tải làm sập cầu ở An Giang.