Tính đến 17 giờ ngày 12-9, đã có 330 người chết, mất tích do bão, lũ 12/09/2024 18:39

(PLO)- Thống kê đến 17 giờ ngày 12-9, đã có 330 người chết, mất tích do bão, lũ. So với báo cáo lúc 12 giờ 30 phút, đã có thêm 3 người chết.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), cho biết theo báo cáo của các địa phương, đến 17 giờ ngày 12-9, đã có 330 người chết, mất tích (226 người chết, 104 người mất tích).

So với báo cáo lúc 12 giờ 30 phút ngày 12-9, có thêm 3 người chết. Cụ thể, Lào Cai tăng 2 người, tổng là 179 người (98 người chết, 81 người mất tích) và điều chỉnh số liệu người mất tích thành người chết. Phú Thọ tăng 1 người chết do lũ.

Trong đó lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai ngày 10-9 làm 106 người chết, mất tích (47 người chết, 59 người mất tích).

Các lực lượng tham gia hỗ trợ người dân, tìm kiếm người dân mất tích do bão, lũ.

Ở Cao Bằng có 52 người (43 người chết, 09 người mất tích), Yên Bái: 44 người (42 người chết, 02 người mất tích), Quảng Ninh: 15 người chết. Hải Phòng có 2 người chết do bão. Hải Dương và Hà Nội mỗi địa phương có 1 người chết do bão.

Hòa Bình có 7 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn có 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang: 2 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang: 5 người chết do lũ. Hà Giang: 2 người (1 người chết; 1 người mất tích).

Lai Châu có 1 người chết do sạt lở đất. Vĩnh Phúc có 1 người chết và 1 người mất tích do lật thuyền.

Phú Thọ có 11 người (1 người chết do sạt lở đất; 1 người chết do lũ; 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người mất tích do lũ). Sơn La có 1 người mất tích do lũ cuốn, Thái Nguyên có 2 người chết do lũ.