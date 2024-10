Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm quân dân huyện đảo Cồn Cỏ 16/10/2024 15:10

Sáng 16-10, trong chương trình công tác tại Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã ra thăm, khảo sát cuộc sống của cán bộ, nhân dân đang sinh sống, làm việc tại huyện đảo Cồn Cỏ.

Tham gia đoàn gồm có: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Trị cùng dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: T.LINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, thăm và khảo sát cuộc sống bà con trên đảo; làm việc, trao quà, động viên Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện đảo Cồn Cỏ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Cồn Cỏ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của huyện và trình bày một số kiến nghị đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà cho quân dân huyện đảo Cồn Cỏ. Ảnh: T.LINH

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động trước tình cảm nồng nhiệt, sự tiếp đón chu đáo của Đảng bộ, chính quyền, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo. Ông cho biết đây là lần đầu tiên đến thăm đảo Cồn Cỏ - nơi được mệnh danh là “hòn ngọc xanh trên miền đất lửa Quảng Trị”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đảo Cồn Cỏ có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược biển đảo, là đảo tiền tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Do vậy, ông yêu cầu huyện đảo trong thời gian tới cần tiếp tục củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng kỹ năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng Cồn Cỏ thành khu vực phòng thủ vững chắc, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng - an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu chăm lo thật tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và lực lượng vũ trang trên đảo. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục; xem xét chính sách miễn học phí cho học sinh, miễn chi phí khám chữa bệnh cho người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm y tế quân dân y huyện đảo Cồn Cỏ. Ảnh: T.LINH

Cùng đó là tiếp tục bảo vệ tốt tài nguyên rừng, đa dạng sinh học của biển đảo, kết hợp với phát triển du lịch dịch vụ để khai thác các tiềm năng thiên nhiên đã ban tặng cho Cồn Cỏ, tiếp tục bảo vệ tốt tài nguyên rừng, đa dạng sinh học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Nghiên cứu phát triển nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch để cung cấp điện về lâu dài cho huyện đảo.

Mặt khác tỉnh cần đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, hệ thống cấp nước sạch, hệ thống viễn thông phục vụ người dân ổn định đời sống và sản xuất.

Ông cũng yêu cầu tiếp tục củng cố đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng vũ trang và nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Quảng Trị và cả nước.