Tổng cục Thống kê lý giải giá vàng tăng mạnh 29/03/2024 10:18

Trong báo cáo mới phát hành, Tổng cục Thống kê cho biết, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.

Tính đến ngày 25-3, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.139,64 USD/ounce (64 triệu đồng/lượng), tăng 5,21% so với tháng 2-2024.

Nguyên nhân giá vàng thế giới tăng cao chủ yếu do các nhà giao dịch kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ sau chiến dịch tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát.

Căng thẳng địa chính trị kéo dài và kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 3-2024 tăng 4,59% so với tháng trước; tăng 9,41% so với tháng 12-2023; tăng 22,71% so với cùng kỳ năm trước; bình quân quý I-2024, chỉ số giá vàng tăng 18,23%.