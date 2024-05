Tổng thống Pháp yêu cầu Real Madrid cho Mbappe thi đấu Olympic Paris 12/05/2024 16:27

Không lâu sau khi Mbappe xác nhận sẽ rời Paris Saint-Germain (PSG) vào cuối tuần này, dù vẫn chưa tiết lộ CLB mới ở mùa giải tới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng ngôi sao người Pháp sẽ gia nhập Real Madrid.

Ông Macron rất thân thiết với ngôi sao trẻ Mbappe và từng có những tư vấn về tương lai sự nghiệp của tiền đạo PSG. Còn nhớ hồi năm 2021, Mbappe từng “quay xe” từ chối Real Madrid khi chính Tổng thống Pháp thuyết phục cầu thủ này ở lại đội bóng lớn nước Pháp với bản hợp đồng mới đến tháng 6-2024 cùng điều khoản gia hạn thêm một năm.

Hiện tại, Mbappe đã chính thức nói lời từ biệt PSG sau 7 năm gắn bó. Tổng thống Emmanuel Macron dự đoán chắc chắn tiền đạo này sẽ cập bến Real Madrid, dù các bên vẫn chưa công bố điều gì. Ông Macron chia sẻ với ESPN: “Tôi không có bất kỳ bình luận cụ thể nào ngoài yêu cầu Real Madrid phải cho Kylian tham dự Thế vận hội Paris 2024. Tôi muốn Mbappe khoác áo đội tuyển Olympic Pháp”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu Real Madrid nhả ngôi sao Mbappe cho đội tuyển Olympic Pháp. Ảnh: GETTY.

Ông Macron nhấn mạnh: "Tôi nghĩ rằng các CLB châu Âu cần cho các cầu thủ trở về đội tuyển quốc gia của mình để mang đến một kỳ Thế vận hội với những màn trình diễn tuyệt vời nhất”.

Trong vài ngày qua, các nguồn tin từ báo chí châu Âu đều nhắc lại thương vụ Mbappe sau những lần rộ lên hồi tháng 2, rằng ngôi sao người Pháp và Real Madrid đã đạt được thỏa thuận hợp tác từ mùa giải tới. Và nếu Mbappe chính thức gia nhập đội bóng lớn ở Tây Ban Nha, theo luật Los Blancos có quyền không nhả tiền đạo 25 tuổi này cho đội tuyển Olympic Pháp (U-23+3) vì đơn giản Thế vận hội không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA.

Trong khi đó, Mbappe luôn bày tỏ mong muốn được thi đấu ở Olympic 2024 ngay trên sân của quốc gia mình, nhưng cầu thủ của PSG vẫn tôn trọng quyền quyết định cuối cùng sẽ nằm trong tay CLB. Trước đó, chính Mbappe cho biết anh muốn ra sân tại Thế vận hội trong một cuộc họp báo trước trận đấu giữa Pháp với Đức vào tháng 3, cùng lời nhắn thêm "điều đó không phụ thuộc vào tôi".

HLV Ancelotti tỏ vẻ không quan tâm đến việc Mbappe đầu quân cho Real Madrid. Ảnh: GETTY.

Chưa biết Mbappe sẽ đầu quân cho Real Madrid hay đội bóng nào khác, anh cũng phải tuân theo quy tắc ở CLB. Cần biết, việc CLB cho tiền đạo Mbappe góp mặt tại Thế vận hội 2024 là quá mạo hiểm, vì lịch thi đấu giữa Euro 2024 và Olympic Paris rất cận kề. Giải bóng đá Olympic 2024 sẽ bắt đầu vào ngày 24-7, chỉ 10 ngày sau khi Euro 2024 ở Đức kết thúc. Việc để Mbappe ra sân ở hai giải đấu này làm tăng khả năng ngôi sao lớn của Pháp mệt mỏi dễ dẫn đến quá tải và chấn thương.

Cùng thời điểm này, HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid lại tỏ ra miễn cưỡng khi nói về tin đồn Mbappe đầu quân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ông Ancelotti cũng từ chối bình luận về yêu cầu của Tổng thống Pháp Macron: “Thông tin Mbappe về chơi cho Real Madrid là chủ đề mà tôi không nghĩ đến vào lúc này. Có rất nhiều việc chúng tôi phải làm. Hôm nay chúng tôi thi đấu, ngày mai chúng tôi ăn mừng. Và sau đó chúng tôi có rất nhiều trận đấu.

Tôi không thể bình luận về những gì Tổng thống Pháp (Macron) nói. Tôi không có quyền làm như vậy”. Cần biết đội tuyển Olympic Pháp do cựu danh thủ Thierry Henry huấn luyện nằm ở bảng A cùng với Mỹ, New Zealand và Guinea – đội vừa thắng Indonesia 1-0 trong trận play off liên khu vực.