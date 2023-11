Tốp 5 cầu thủ giỏi nhất thế kỷ 20 của tạp chí 4-4-2 là ai?

(PLO)- Cả hai "đại kỳ phùng" lại so kè nhau ở vị trí đầu tốp 100 cầu thủ bóng đá huyền thoại thế giới.

Tạp chí Four Four Two phiên bản điện tử vừa bầu chọn tốp 100 cầu thủ hay nhất của bóng đá nhân loại trong thế kỷ 20.

Theo đó, Messi đánh chiếm ngôi đầu nhờ những thành tích nổi trội, trong đó có ngôi vô địch World Cup và Copa America.

Four Four Two tiến hành bầu chọn tốp 100 cầu thủ hay nhất thế kỷ này bắt đầu từ năm 2000, nó gây được tiếng vang lớn. Nhiều huyền thoại tồn tại lâu ở cuộc bầu chọn hàng năm, cũng có những huyền thoại bị đánh bật ra ngoài tốp 100...

Messi đứng đầu trong tốp 100 cầu thủ bóng đá huyền thoại thế kỷ 20. Ảnh: K.T

Đội trưởng tuyển Argentina vô địch Copa America và World Cup 2022 chiếm vị trí thứ nhất, vị trí thứ nhì thuộc về đối thủ cùng thời là Ronaldo. Xếp thứ ba và tư cũng lần lượt là những huyền thoại của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha là Andres Iniesta và Xavi Hernandez. Ronaldinho, nhà vô địch World Cup 2002 của Brazil xếp vị trí thứ năm.

Messi gia nhập PSG mùa hè năm 2021 góp 32 bàn và 35 kiến tạo trong 74 trận cho đội bóng thủ đô nước Pháp với hai ngôi vô địch Ligue 1 và một Siêu cúp Pháp. Hai mùa đầu quân cho PSG của Messi, đội đều bị loại ở vòng 16 đội Champions League.

Messi đá cho Barcelona từ năm 2003 đến 2021 có tổng cộng 34 danh hiệu gồm 10 La Liga, 7 cúp Nhà vua và bốn Champions League.

Ở màu áo tuyển Argentina, Messi ghi 102 bàn và 56 kiến tạo qua 174 trận ra sân. Messi có ngôi vô địch Copa America 2021 và World Cup 2022, vô địch Olympic 2008 (tại Trung Quốc). Messi cũng là chủ nhân của tám Quả bóng vàng thế giới và 6 Chiếc giày vàng châu Âu.

THANH PHƯƠNG