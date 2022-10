TP.HCM chi 1.500 tỉ “gánh” phần tăng học phí cho phụ huynh

(PLO)- TP.HCM sẽ chi ngân sách hơn 1.500 tỉ đồng để cấp bù phần chênh lệch mức học phí mới.

Tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) diễn ra vào sáng 11-10, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm mon, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn TP theo Nghị định 81/2021 của Chính phủ.

Mức cao nhất tăng gấp năm lần

Cụ thể, TP sẽ thu học phí theo hai nhóm. Nhóm 1 (thành thị) áp dụng cho học sinh (HS) ở các quận và TP Thủ Đức. Nhóm 2 (nông thôn) dành cho HS tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Trong đó, với các trường học thuộc nhóm 1, TP sẽ áp dụng thu mức chung mới là 300.000 đồng/HS/tháng. Với nhóm 2 sẽ có ba mức thu, nhà trẻ và mẫu giáo không tăng, vẫn lần lượt là 120.000 đồng/tháng và 100.000 đồng/tháng; bậc THCS và giáo dục thường xuyên (GDTX) THCS tăng 70.000 đồng lên 100.000 đồng/tháng; khối THPT và GDTX THPT tăng 100.000 đồng lên 200.000 đồng/tháng.

Như vậy, ở cả hai nhóm, khối THCS và GDTX THCS có mức tăng học phí cao nhất. Trong đó, ở nhóm 1, mức học phí mới cao gấp năm lần hiện tại.

UBND TP.HCM cho biết việc đề xuất tăng học phí sau hai năm diễn ra dịch bệnh là vấn đề hết sức nhạy cảm. Tuy nhiên, khung học phí năm học 2022-2023 theo Nghị định 81/2021 quy định mức sàn thu học phí đối với các địa bàn dân cư thành thị và nông thôn tương đương với nhóm 1 và nhóm 2 là 100.000-300.000 đồng/HS/tháng đối với tất cả bậc học.

Đồng thời mức học phí dự kiến hạn chế thấp nhất mức chênh lệch tăng tuyệt đối so với mức thu của năm học 2021-2022.

Khi có nghị quyết, đối với các trường công lập, phụ huynh sẽ đóng mức học phí bằng mức học phí năm học 2021-2022. Phần còn lại ngân sách TP sẽ cấp bù về cho trường. Còn đối với HS ngoài công lập, TP sẽ cấp bù khoản chênh lệch mức học phí của công lập. Ông HỒ TẤN MINH, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM

So sánh mức chênh lệch của khung mức thu 2022-2023 đề xuất so với mức thu trước đây, Sở GD&ĐT nhận định khung thu học phí đang đề xuất thực hiện là đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng đóng góp của người học. Việc thu học phí góp phần tăng nguồn thu cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, khuyến khích và tạo điều kiện cho HS thuộc các diện chính sách có điều kiện được đi học, tạo được đồng thuận của các tầng lớp xã hội.

Cũng theo Sở GD&ĐT, trong suốt sáu năm, TP luôn duy trì mức thu học phí và không tăng nên mới phát sinh mức chênh lệch trên.

Ngân sách cấp bù hơn 1.500 tỉ đồng

Cũng tại kỳ họp, ngoài thông qua nghị quyết về mức thu học phí năm học 2022-2023, HĐND TP.HCM cũng thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, HS phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên GDTX trên địa bàn năm học 2022-2023.

Theo đó, TP sẽ chi ngân sách cấp bù học phí để mức thực đóng của phụ huynh năm nay không tăng so với năm ngoái.

Mức hỗ trợ học phí là phần chênh lệch do điều chỉnh mức học phí theo nghị quyết của HĐND TP quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo so với mức học phí đang áp dụng theo Nghị quyết 28 của HĐND TP. Thời gian áp dụng chín tháng trong năm học 2022-2023.

Tổng kinh phí dự trù để thực hiện chính sách hỗ trợ học phí nói trên là 1.541 tỉ đồng, trong đó 1.245 tỉ đồng hỗ trợ học phí cho HS công lập và 296 tỉ đồng hỗ trợ học phí ngoài công lập.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách TP theo phân cấp ngân sách hiện hành.•

So sánh chênh lệch mức tăng học phí giữa hai năm học 2021-2022 và 2022-2023: * Nhóm 1: Các trường tại TP Thủ Đức và các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. * Nhóm 2: Các trường tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ.

NGUYỄN QUYÊN