TP.HCM: Công an kêu gọi người dân dẹp nạn dán tờ rơi, quảng cáo trái phép

(PLO)- Công an trên địa bàn TP.HCM kêu gọi người dân cùng chung tay phát hiện xử lý các đối tượng dán quảng cáo sai quy định.

Thời gian qua, lực lượng chức năng, các tổ chức đoàn thể đã triển khai nhiều đợt ra quân tuyên truyền, tẩy xóa tình trạng quảng cáo, rao vặt trái quy định, đồng thời cũng thông báo rõ các chế tài xử phạt vi phạm nhằm hạn chế, ngăn chặn tình trạng dán quảng cáo, rao vặt, cho vay tín dụng đen. Tuy nhiên, tình trạng quảng cáo bẩn vẫn xuất hiện khắp nơi, nhất là trên các trụ điện, tường nhà, đèn chiếu sáng gây mất mỹ quan đô thị.

Nhằm hạn chế, ngăn chặn tình trạng dán quảng cáo, rao vặt, cho vay tín dụng đen trên các trụ điện, tường nhà, đèn chiếu sáng gây mất mỹ quan đô thị, Công an quận Tân Phú kêu gọi bà con nhân dân trên địa bàn chung tay phát hiện các đối tượng dán quảng cáo sai quy định và báo ngay cho công an quận kiểm tra xử lý.

Nếu người dân phát hiện có giấy quảng cáo, rao vặt, cho vay tín dụng đen... phía trước cửa nhà mình hoặc nơi công cộng có thể tự tay bóc xóa để góp phần giữ gìn ngôi nhà của chính mình hoặc nơi công cộng được sạch đẹp.

Người dân có thể sử dụng camera điện thoại hoặc camera chống trộm của mình để quay lại video hoặc chụp ảnh về đối tượng đang có hành vi dán quảng cáo sai quy định rồi cung cấp cho cảnh sát khu vực hoặc công an phường để có biện pháp xử lý.

Công an lưu ý người dân chú ý quay hoặc chụp rõ các đặc điểm để nhận dạng đối tượng như biển số xe, khuôn mặt và hành vi dán quảng cáo sai quy định. Khi thực hiện cần tránh nguy hiểm cho bản thân nếu đông người có thể giữ đối tượng lại cùng tang vật và báo ngay cho công an phường hoặc cảnh sát khu vực đến hỗ trợ nhanh nhất.

Người dân cũng có thể hướng dẫn, tuyên truyền cho người thân và hàng xóm biết cách xử lý khi phát hiện đối tượng dán quảng cáo sai quy định.

Ngoài gọi trực tiếp cho công an quận, phường người dân có thể phản ánh các hình ảnh và video về đối tượng qua trang Zalo Official của công an quận, phường.

Trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú đã tiến hành kiểm tra phát hiện nhiều đối tượng đang có hành vi dán quảng cáo sai quy định.

Công an phường Tây Thạnh đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định. Đồng thời, bắt buộc các đối tượng phải tự tay bóc gỡ những tờ quảng cáo mà mình đã dán trước đó.

Không chỉ quận Tân Phú mà thời gian qua để loại bỏ các loại hình quảng cáo, rao vặt... được dán, treo, vẽ tại nơi công cộng, một số công an tại các quận khác trên địa bàn TP.HCM cũng đã có những hoạt động góp phần xoá bỏ tình trạng gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến nếp sống văn minh, văn hóa đô thị...

Công an quận 3 cũng khuyến cáo người dân không nên tin vào các nội dung những tờ đề can, quảng cáo cho vay tiền nhanh, vay trả góp này. Bởi đây là cái bẫy, nhiều người đã trở thành con nợ vì lãi phát sinh nhanh, không có khả năng trả nợ và phải bỏ trốn, những sự việc này không tránh khỏi gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ngoài việc đề cao cảnh giác, người dân cũng nên mạnh dạn tố giác đến cơ quan công an khi phát hiện sự việc hoặc cung cấp những thông tin về hoạt động của các đối tượng này để thuận tiện cho cơ quan chức năng trong đấu tranh, xử lý.

Khi phát hiện có đối tượng đang thực hiện hành vi dán tờ rơi, quảng cáo liên quan đến hoạt động cho vay tiền, vay trả góp người dân cần liên hệ ngay đến công an phường để ngăn chặn và xử lý đối tượng kịp thời.

Trường hợp không phát hiện ai dán các tờ quảng cáo này hãy tự bóc, cạo xóa để ngăn chặn, làm sạch khu phố.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bóc gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng cáo của các đối tượng cho vay tài chính, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quảng cáo bẩn, quảng cáo trái phép... Công an quận Tân Bình cũng đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, liên tiếp phát hiện, xử lý đối với các trường hợp dán quảng cáo sai quy định trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an quận Tân Bình sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở dịch vụ photocopy, in ấn. Nhắc nhở, vận động chủ cơ sở không in ấn các sản phẩm quảng cáo dùng để dán, treo, gắn trái phép tại nơi công cộng, nhất là quảng cáo tín dụng đen.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra nhân hộ khẩu, nắm hộ, nắm người, nắm nhân thân lai lịch, di biến động của các đối tượng nghi vấn hoạt động dán quảng cáo trái phép, cho vay lãi nặng, kinh doanh dịch vụ vệ sinh, khoan cắt bê tông,… để phối hợp các đơn vị chức năng xử lý khi cần thiết.

HUỲNH THƠ ghi