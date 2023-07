TP.HCM đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy qua đường hàng không

(PLO)- UBND TP.HCM giao Công an TP đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh.

UBND TP.HCM vừa có kế hoạch khẩn tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không trên địa bàn TP.

Theo UBND TP.HCM, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm trên địa bàn TP diễn biến phức tạp. Trong đó đã phát hiện một số vụ vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến an ninh trật tự.

UBND TP.HCM giao Công an TP chủ động nhận diện, đánh giá, dự báo tình hình; tích cực tấn công trấn áp, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không.

Đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng 363 trong công tác tuần tra, kiểm soát công khai để chủ động đấu tranh với tội phạm.

Đáng chú ý, Công an TP.HCM sẽ thực hiện phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh.

Chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin và kết nối, khai thác, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân với các cơ sở dữ liệu lớn, dữ liệu chuyên ngành, phục vụ quản lý xã hội, quản lý nghiệp vụ vào phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép qua đường hàng không.

Cục Hải quan TP tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý (xách tay, ký gửi...) để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm qua đường hàng không.

Đặc biệt kiểm soát các loại hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ như thực phẩm, mỹ phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử từ nước ngoài vào Việt Nam để chủ động phòng ngừa các hoạt động ma túy “núp bóng”.

Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến những vấn đề trên, Cục Hải quan TP cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để đấu tranh làm rõ, truy xét tận gốc.

UBND TP.HCM giao Sở TT&TT chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong xác thực các tài khoản trên mạng xã hội, chuẩn hóa thông tin thuê bao (SIM điện thoại) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn chặn mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm trên không gian mạng nói riêng.

Riêng Ban Chỉ đạo 138 quận Tân Bình chỉ đạo các ban, ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực hàng không triển khai hiệu quả, đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an ninh an toàn hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo UBND TP.HCM, trong sáu tháng đầu năm 2023, Công an TP.HCM đã phối hợp các sở, ngành kiểm tra, xử lý 205 vụ, 308 người có liên quan hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, phát hiện, xử lý 40 vụ, 53 người. Ngày 15-12-2022, Công an TP.HCM phối hợp Công an TP Hà Nội, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Hà Nội) khám phá một vụ vụ, bắt giữ một đối tượng đang nhận ba kiện hàng từ Cộng hòa Séc về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất. Thu giữ 22,61 kg MA và 82,4115g Ketamine. Kết quả: Khởi tố một vụ, một bị can. Ngày 22-3-2023, Công an TP.HCM khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất liên quan đến bốn tiếp viên hàng không. Bước đầu đã bắt giữ 200 đối tượng liên quan về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý; không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm.

TP.HCM nghiêm cấm kéo dài xử lý khi đã có kết luận thanh tra (PLO)- UBND TP.HCM nghiêm cấm việc kéo dài thời gian tổ chức thực hiện kiểm điểm, xử lý kỷ luật người vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra...

HOÀNG KIM