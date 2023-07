TP.HCM: Năm 2023 mỗi quận xây dựng ít nhất 1 Công an phường điển hình, kiểu mẫu

(PLO)- Đến năm 2030, TP.HCM phải đạt 100% Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đối với toàn bộ 249 Công an phường.

UBND TP.HCM vừa ban quyết định về việc ban hành đề án xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại TP.HCM.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, đến năm 2030, xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đối với toàn bộ 249 Công an phường trên địa bàn TP, đảm bảo xây dựng lực lượng Công an phường thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng thời nhằm kiện toàn và nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động của Công an phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh ở địa bàn cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ.

Theo quyết định của UBND TP, đề án sẽ được thực hiện qua ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là vào năm 2023 mỗi quận xây dựng ít nhất một Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Riêng TP Thủ Đức xây dựng ít nhất 3 Công an phường.

Giai đoạn 2, từ năm 2023 đến năm 2025, ít nhất 30% Công an phường (tại 75/249 Công an phường) đạt tiêu chí và giai đoạn 3 là đến năm 2030 phấn đấu 100% Công an phường đạt tiêu chí.

Trước đó, trong năm 2021, UBND TP đã triển khai chủ trương của Bộ Công an, giao Công an TP lựa chọn xây dựng thí điểm Công an phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 là đơn vị thí điểm xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Trong năm 2022, Công an TP đã thực hiện tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện xây dựng thí điểm đối với Công an phường Tân Chánh Hiệp. Trên cơ sở kết quả đó tiếp tục tiến hành tổ chức nhân rộng xây dựng.

Nhiệm vụ của Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị là để tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Công an phường.

Xây dựng Công an phường trong sạch, vững mạnh, điển hình, kiểu mẫu về văn hóa, văn minh đô thị, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân. Đồng thời, đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra, đề án nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

Thời gian thực hiện đến năm 2030 kết thúc, hàng năm phải tổ chức sơ kết đánh giá kết quả những mặt làm được, chưa được, kiến nghị giải quyết, khắc phục vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện đề án.



Sự cần thiết của đề án Việc xây dựng, nhân rộng Công an phường điển hình, kiểu mẫu gắn kết chặt chẽ với nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an phường, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an tạo môi trường văn minh, an toàn cho nhân dân ở địa bàn cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

